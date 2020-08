Marlines moverán en camiones a Miami a sus contagiados de COVID-19 . Este viernes, los Marlines de Miami llegaron a 20 casos de COVID-19 en su equipo, 18 corresponden a jugadores, por lo que continúan en aislamiento en Philadelphia, Pensilvania, sin embargo, planean abandonar esta ciudad en las próximas horas. De acuerdo a ESPN, el equipo está en búsqueda de varios camiones, para trasladar a todos los contagiados de coronavirus de vuelta a Florida.

The 18 Marlins Players With COVID Have to Ride a Bus From Philadelphia to Miami https://t.co/ew0vQAzsw5 pic.twitter.com/CPO0cBztCu

Según lo reportado por Jesse Rogers, los Marlines moverán a Miami a los elementos que contrajeron el virus SARS-CoV-2. Asimismo, detalló que el resto de los integrantes de la novena se mantendrán en Philadelphia, a la espera de ser objetos de nuevos exámenes de COVID-19.

BREAKING: Miami Marlins have 1 more player test positive for COVID-19. That’s 18 out of 30 players, or 60% of the team. pic.twitter.com/4KBBLcfvrQ

