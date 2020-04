Marioni ‘revienta’ a Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez. Bruno Marioni recordó su época goleadora en la Liga MX. El ex delantero argentino confesó quien ha sido el portero más difícil de vencer. Además reveló que ni Guillermo Ochoa ni Oswaldo Sánchez representaron un ‘gran obstáculo’ para agrandar su cuota.

Durante una entrevista con aficionados vía Instagram, Marioni se sinceró. El argentino dijo que tanto Ochoa como Sánchez fueron ‘sus hijos’. Mientras que José de Jesús Corona fue el portero al que más le costó anotar.

“¿El portero que más me costó? Tendría que decir que Corona, creo que fue el más complicado, no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. Pero no te podría decir que (Guillermo) Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles”, confesó Marioni.