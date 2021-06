Mariola García busca pase a Panamericano Junior.

Competirá del 11 al 13 de Junio en el Panamericano en Brasil. Llega motivada a la competencia luego de una lesión complicada.

La gimnasta veracruzana Mariola García García, se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, en donde competirá del 11 al 13 de Junio en el clasificatorio final de trampolín para conseguir un boleto para los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollarán del 25 de Noviembre al 5 de Diciembre en Cali, Colombia.

Mariola García García es integrante del Club Amezaga Gym y viajó con la selección mexicana de Gimnasia de Trampolín a Brasil, en donde llega motivada para tener una buena actuación, luego de recuperarse de una grave lesión sufrida el año pasado que estuvo cerca de terminar con su carrera deportiva.

“Estamos listos para esta competencia. Vamos a participar este fin de semana en Brasil y si todo sale bien, ganar ese puesto que tanto hemos peleado”, confiesa la espigada gimnasta de 20 años de edad.

Reconoce estar ansiosa por volver a competir, “me siento ansiosa, será una competencia diferente, tengo mucho tiempo que no había entrenado, vengo de una lesión que me enseñó más de mí que lo que yo pensaba conocer de mi misma. Me siento muy orgullosa de llegar hasta aquí, llevo poco tiempo entrenando pero estamos bien”, asegura la deportista.

En febrero del 2020, Mariola García García quien estudia kinesiología en Canadá, sufrió una grave lesión, “Me rompí cuatro ligamentos en mi tobillo izquierdo, me lastimé parte de mi cartílago y me luxé el tobillo, fue difícil la recuperación”.

Alta competitividad internacional en el Campestre Torreón

Firman convenio Asociación de Futbol e ITAG

“Cuando pasó la lesión pasa todo en la cabeza de un atleta. Piensas que hasta ahí termina tu carrera deportiva, pero gracias a Dios tuve buenos doctores conmigo. En Canadá me dieron una segunda oportunidad, que sí podía volver a saltar. Eso me dio la ilusión de que podía”.

Agrega “El primer mes de la lesión fue el más difícil, te da el bajón de que no sabes qué hacer, te la pasas entrenando seis horas al día y de repente ni tienes nada que hacer, sí como que es complicado. Necesitaba cambiar mi mentalidad y era lo único que podía hacer en ese momento”.

Por lo tanto, Mariola García asegura que ahora disfrutará del proceso al 100%, “de lo que pueda dar en el evento. Sé que puedo dar más”.

Afirma que la clave de su recuperación fue su mentalidad, “de que quiero llegar a Juegos Olímpicos, empecé en gimnasia artística y vi que no se podía ahí y vi que en trampolín hubo una conexión diferente que tenía. Mi mentalidad es demostrarme a mí misma que yo puedo sobre pasar las cosas difíciles, adversidades”.

Además la gimnasta elogia la labor de sus entrenadoras Hilda y Elsa Amézaga Gym.

Mariola García busca pase a Panamericano Junior.

Finalmente dijo que “las maestras han sido como mamás para mí. Me han visto crecer, siempre han sido una motivación, siempre me han empujado y han estado conmigo. Creen en mí y eso es lo más importante”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.