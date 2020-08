Mario García revela la razón del brote de COVID-19 en Atlante. El día de ayer, Atlante sorprendió al mundo del futbol mexicano al revelar que se detectaron 15 casos de COVID-19 en el plantel. Ante este brote, Mario García, entrenador del equipo, mencionó que los contagios probablemente se debieron a que la mayoría de los elementos del club viajan en transporte público para llegar a las instalaciones de los Azulgranas, por lo que se exponen más al virus SARS-CoV-2 que otros futbolistas.

La dura realidad…😯 Los jugadores de Atlante estaban expuestos a contagiarse. https://t.co/4ziMUoZEGq — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) August 22, 2020

“Siempre se les concientiza del cuidado y de lo contagioso, pero lo cierto es que nosotros vivimos en el mundo real. Tenemos a muchachos que tienen que viajar en transporte público, en metro, en combi, que viven lejos; son la mitad del equipo los que deben andar así. Los que tienen carro los apoyan en ciertos trayectos, pero ahí deben abordar el transporte público, y ahí está el virus”, declaró García en entrevista con ESPN.

15 casos de Covid en el Atlante. pic.twitter.com/7XTi0cymlW — Futbolconsentido (@Futbolconsenti2) August 21, 2020

Asimismo, reveló que el equipo esperaba desde hace algunos días una gran cantidad de contagios, situación que fue adelantada por el médico del club, Jesús Felipe González, tras recibir los primeros resultados negativos a las pruebas.

🚨SE REPROGRAMA PARTIDO ENTRE ATLANTE Y VENADOS🚨 ¡Al detectarse 15 casos positivos por Covid-19! pic.twitter.com/qe42TrXpYV — Posteygool (@posteygool) August 21, 2020

“El doctor Jesús Felipe González, que es parte de la directiva y es un epidemiólogo de mucha carrera en México, nos había hecho esa advertencia, que era bueno que hubiéramos salido todos negativos, pero el riesgo de salir positivos estaba latente; que podíamos, antes del primer partido, tener un número grande de contagiados”, añadió.

Por último, Mario García comentó que la mayoría de los contagios de COVID-19 en el futbol mexicano se han dado entre los jugadores que menores ingresos tienen, como los integrantes de los equipos Sub-20 y Sub-17 de la Liga Mx, debido a que no pueden viajar a las instalaciones de sus escuadras en un automóvil propio.

¡SE CANCELA! ❌ El partido entre #Atlante contra #Venados de la jornada 1 de la #LigadeExpansiónMX ha sido pospuesto por los 15 casos positivos a Covid-19 de los Potros de Hierro 😷😟 El duelo se disputará el Sábado 19 de Septiembre a las 12 hrs en el Estadio Azul. pic.twitter.com/FdbcCsDf9O — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) August 21, 2020

“Si hacemos un análisis frío, tú dime cuales son los casos más sonados de COVID-19, en números. Son las categorías menores, ¿por qué? Pues porque no todos tienen un auto, no todos comen en su casa, ¿me explico?. Aquí todo es muy claro: cuerpo técnico, todos bien; ¿chavos?, mal 15 de 17. Pero no es un asunto de echar culpas, es un ejemplo de la potencia del contagio que tiene este virus”, concluyó.

Debido a los casos de Covid-19 que presentó el cuadro azulgrana estaremos atentos para conocer la decisión de la liga sobre la jornada 2. Sabemos que eres de hierro y pronto podrás mostrarte en las canchas, @Atlante. Rivales en la cancha, compañeros de profesión.#TlaxcalaSíExiste pic.twitter.com/05PSzKbAlb — Tlaxcala F.C. (Desde 🏡) (@Coyotes_Oficial) August 21, 2020

Ante el brote de coronavirus en Atlante, la Liga de Expansión Mx postergó su primer partido del Guard1anes 2020, que se iba a celebrar el día de mañana en el estadio Azulgrana. Hasta el momento se desconoce si los Potros de Hierro podrán jugar a mediados de la próxima semana, cuando inicie la segunda jornada del torneo, por esta situación.

