Mario Carrillo revienta a América por jugar defensivo. Las críticas a América siguen llegando después de su pobre exhibición en el juego ida de los cuartos de final antes Pumas. En esta ocasión, Mario Carrillo, exentrenador de las Águilas, confesó que no le agrada el estilo de juego que ha impuesto Santiago Solari.

“No me gusta. Primero porque no es el América que yo viví, que yo respiré. Vengo de un América donde ‘Panchito’ Hernández y José Antonio Roca si ganábamos 4-0 nos regañaban porque teníamos que hacerlo 10-0 y si ganábamos 10-0 se molestaban porque teníamos que ganar por 15. Nos decían: ‘nosotros somos el América, nosotros tenemos que aplastar’, yo nací con otra historia y este América definitivamente no es ese”, dijo en entrevista con Récord.

El Capello mexicano recriminó a los Azulcremas por priorizar su juego defensivo sobre brindar un espectáculo. “Yo creo que hay que defenderse, pero nunca así. Históricamente América no puede jugar así, al margen de las formas América juega a ganar; Solari tiene que jugar de otra manera porque históricamente este equipo no juega así”, añadió.

Mario Carrillo revienta a América por jugar defensivo, pero considera que avanzará a semis

Carrillo pidió a la gente no sorprenderse por el planteamiento de Solari, debido a que considera que este ha sido el sello desde que llegó al banquillo, y mencionó que, salvó una sorpresa, América clasificará a las semifinales. ”Solari no ha engañado a nadie, así lo contrataron, así juega y así ha ganado. Yo sí lo veo en la siguiente ronda salvo que se sublimen los Pumas que tienen que ir por el partido”, indicó.

Finalmente, el campeón del Clausura 2005 con América consideró que las Águilas jugaron la ida de los cuartos de final como si fueran los Pumas, mientras que los Felinos propusieron el juego como lo hacía en el pasado el club de Coapa.

“Universidad jugó como América, y América jugó como Universidad. América por historia tendría que jugar como Pumas se entregó buscando el partido, América tuvo demasiado respeto, se pasó de respeto hacia Pumas, pero jugó con el resultado a su favor, así está el formato y la verdad que Pumas hizo lo más que se pudo”, concluyó.

