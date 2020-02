Mario Carrillo recibió amenazas cuando dirigió a Pumas. Después del altercado protagonizado entre Miguel Ponche, jugador de Chivas, y un aficionado del Rebaño Sagrado en la ciudad de Tijuana, diferentes personas dieron su punto de vista sobre la vulnerabilidad de los integrantes del futbol mexicano en la vía pública.

Mario Carillo, ex entrenador, recordó en ESPN un suceso que vivió cuando era entrenador de Pumas. Según lo relatado por el ex estratega de los Universitarios, un sujeto se acercó con él y le señaló, con un bat en mano, que no estaba de acuerdo en la forma que “jugaba su equipo”.

“Aquí afuera del Pedregal (Ciudad de México) se me acercó una persona con un bat y, sin tocarme, me dijo ‘no nos gusta como juegas, tienes que jugar más al ataque”, señaló Carillo en su participación en el programa ESPN Radio Fórmula.

El también entrenador de América evitó criticar la reacción que tuvo Miguel Ponce con un aficionado de Chivas y aseguró que se debe tener “mucho cuidado” debido al apasionamiento con el que viven el futbol algunas personas.

“Tienes que tener muchísimo cuidado, ver que la gente es apasionada, es complicado. Es lamentable ponerse en los zapatos de (Miguel) Ponce”, añadió Mario Carillo.

Previo a su partido de la jornada 7 del Clausura 2020, Ponce encaró a un aficionado de Chivas que recriminó el actual del futbolista. El lateral de Guadalajara empujó al sujeto que esperaba a las afueras del aeropuerto de Tijuana a más jugadores del equipo y causó diversas reacciones en las redes sociales.

Debido a este suceso, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió un proceso de investigación en contra de Ponce.

