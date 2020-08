Mario Balotelli presionaría al Chicharito en Galaxy. Mario Balotelli no logró terminar la temporada 2019-2020 con Brescia, debido a que el equipo decidió rescindir anticipadamente su contrato tras una indisciplina del delantero, por lo que se encuentra en búsqueda de un nuevo club en el que continuar su carrera y todo parece indicar que sería la próxima figura de la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo a un reporte de mlssoccer.com, el atacante italiano estaría en negociaciones con Galaxy de Los Ángeles para acordar su incorporación a esta escuadra. Este portal retoma una información del diario ‘Corriere dello Sport’ que revela que ‘Súper Mario’ es deseo de la directiva angelina para reforzar su delantera.

Hace apenas algunos meses, Galaxy realizó la contratación bomba de Javier Hernández, quien llegó para suplir la salida de Zlatan Ibrahimovic; sin embargo, los primeros juegos del máximo goleador de la historia de la Selección Mexicana fueron decepcionantes y apenas sumó un tanto con este equipo, previo a una lesión que lo hizo perderse casi todo el torneo ‘MLS is Back’.

Mario Balotelli presionaría al Chicharito en Galaxy, según reportes el delantero italiano podría firmar con los angelinos

Mario Balotelli jugó durante 2019-2020 con Brescia, escuadra que finalizó en la última posición de la tabla de la Serie A. El italiano marcó cinco anotaciones en 19 juegos con esa playera, pero su relación con el club llegó a un abrupto final tras no presentarse a los entrenamientos, después de la reanudación de las actividades en Italia, por una supuesta infección estomacal.

Ante este hecho, Brescia ordenó no dejar pasar al delantero a las instalaciones del equipo, tras informar que el italiano no finalizaría la campaña con ellos. Mario arribó al centro de prácticas, pero se encontró con una persona que le informó que no podía ingresar, debido a que ya no era parte del club.

