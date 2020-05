Marineros de Seattle se comprometen a no despedir empleados. Los Marineros de Seattle se comprometieron con no despedir a ningún trabajador en medio de la pandemia de COVID-19. El equipo de las Grandes Ligas informó que habrá recortes de alrededor del 20% a los salarios de algunos de sus empleados y aseguró que mantendrá a la base de su personal hasta el 31 de octubre.

Con lo anterior, se garantizará el pago de sueldos para los colaboradores que tienen un menor ingreso. Asimismo, todos los trabajadores que perciban 60 mil dólares serán sometidos a una rebaja de su sueldo y aquellos que ingresan una cifra más alta a esta tendrán un descuento mayor al 20% estipulado.

The Seattle Mariners are cutting staff salaries to avoid layoffs and furloughs during the MLB shutdown: https://t.co/2Zytcfj3BS

— SeattlePI (@seattlepi) May 12, 2020