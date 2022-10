Marín Santander gana el Villa Magna Qualifier

Consigue exención para competir en el World Wide Technology Championship.

Álvaro Hernández asegura el segundo lugar y recibe invitación para competir en el Monday Qualifier.

Enrique Marín Santander de Andalucía, España, ganó el día de hoy el Villa Magna Qualifier to Mayakoba y consigue exención para competir en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, evento pionero del PGA TOUR en México, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 6 de noviembre 2022, en el Club de Golf El Camaleón en Mayakoba, Riviera Maya, México.

Marín terminó con un total de 7-bajo-par 101 anotando ocho birdies en la primera ronda, en el torneo celebrado en el campo Real Club La Moraleja en Madrid, España. Para Marín, quien jugó el torneo sin caddie, este logro es un sueño hecho realidad.

“Cuando pienso que logre alcanzar una de mis más grandes metas me creo que estoy en un sueño y espero nunca despertar. He entrenado toda mi vida para jugar en el PGA TOUR y poder debutar en un torneo con tanta historia como es Mayakoba, será un honor para mí poder jugar ahí”, dijo Enrique Marin. “Agradezco muchísimo a Borja Escalada todo lo que hace por el golf y en especial el apoyo que nos brinda a todos los españoles con este gran torneo que es el Villa Magna Qualifier to Mayakoba. También quisiera agradecer a mi familia por todo lo que ha hecho por mí a lo largo de tantos años para ayudarme a conseguir mis sueños”, agregó.

Álvaro Hernández de Canarias, consiguió colocarse en el segundo lugar a tan solo dos golpes de Marín, firmando una tarjeta de 5-bajo-par 103. El segundo lugar le aseguró a Hernández una invitación a Mayakoba para competir en el Monday Qualifier que se llevará a cabo el lunes 31 de octubre en la Riviera Maya y que otorga cuatro lugares para el torneo del PGA TOUR, el World Wide Technology Championship at Mayakoba.

RLH Properties, como propietarios del desarrollo Mayakoba en México, del hotel Rosewood Villa Magna y del Bless Hotel Madrid en España, realizó por tercer año consecutivo el “Villa Magna Qualifier to Mayakoba” para acercar el PGA TOUR al golf español, y estrechar aún más los lazos entre México y España. Esta edición, se organizó en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Federación Española de Golf y el Real Club La Moraleja.

Marín Santander gana el Villa Magna Qualifier.

El formato del qualifier se basó en 27 hoyos stroke play (18 hoyos para todo el field, con un corte a los mejores 13, quienes jugaron una segunda ronda de nueve hoyos).

