Marín, el ‘culpable’ de que Martinoli narre en TV Azteca. Hace unos años, Televisa devoraba el rating en el mundo deportivo de México. Para plantarle cara al gigante de San Ángel, TV Azteca apostó por Christian Martinoli. La fórmula funcionó a tal grado que hoy en día es uno de los favoritos de la afición de la Liga MX.

Dicen que la vida es caprichosa. En aquella ocasión fue André Marín quien le dio la oportunidad a Martinoli de brillar. Hoy en día, ambos son ‘enemigos’ y se han dicho sus ‘linduras’ en varias ocasiones.

En entrevista con Javier Alarcón, André Marín recordó cómo se produjo la llegada de Martinoli a los micrófonos. El ahora panelista de Fox Sports señaló que la estrategia fue para competirle a Televisa en el tema del rating.

“Yo me planteo cuál es la forma en la que podemos competir contigo, con el Perro, con el equipo que tenías y entonces tomo la decisión de poner a Christian a poner a narrar los 90 minutos de los partidos con Luis (García), me jalo a trabajar a TV Azteca a Jorge Campos y yo me voy a la cancha y ahí poco a poco empezamos a dar mejores resultados”, recordó durante la entrevista que le hizo Javier Alarcón.