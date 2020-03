Mariana Arceo celebra la suspensión de Tokio 2020. Tras superar su batalla contra el coronavirus, la pentatleta mexicana Mariana Arceo aseguró que la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 le “cayó como anillo al dedo”, debido a que tendrá el tiempo adecuado para terminar de recuperarse y prepararse para la justa que se realizará en 2021.

Luego de haber sido dada de alta por Covid19, la pentatleta Mariana Arceo se mantiene aislada para recuperarse al 100 por ciento y volver a encausarse en el camino olímpico a Tokio. https://t.co/zIfB8WYm3R — CANCHA (@reformacancha) March 27, 2020

“Me cayó como anillo al dedo que pospusieron Juegos Olímpicos, sé que para muchos deportistas es muy fuerte, pero yo por la situación que acabo de pasar es lo mejor que me pudo haber pasado”, declaró la atleta en entrevista con ESPN Deportes.

Mariana Arceo admite todo lo que sintió cuando la diagnosticaron con Coronavirus.https://t.co/fGQiq7nuLq — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 28, 2020

Arceo aseguró que la decisión de suspender Tokio 2020 fue buena debido a que no todos los atletas tendrían la oportunidad de realizar su preparación adecuada. Además, la mexicana señaló que no era necesario exponer más personas al COVID-19, enfermedad que vivió en carne propia.

Se llegó el día que durante muchos días espere, mi vida esta fuera de peligro. Hoy seré la primera mexicana en recuperar la salud despues de ser contagiada del coronavirus. Los momentos más difíciles de mi vida los pude superar 🙏#graciasmexico #COVID2019 — mariana Arceo (@marianaArceo7) March 26, 2020

“Juegos Olímpicos es un evento donde todo mundo tiene que dar su cien por ciento y muchos países no tienen ni siquiera en donde poder entrenar así que no iba a ser una justa pareja e íbamos a exponer a mucha gente que fuera contagiada, se perdería la esencia de Juegos Olímpicos. Estos Juegos Olímpicos ya quedaron marcados para toda la historia y nunca en estos tiempos nos imaginamos que una situación así podía pasar”, compartió la atleta oriunda de Guadalajara”, añadió.

Mariana Arceo celebra la suspensión de Tokio 2020, revela que aún no recupera su capacidad pulmonar debido al COVID-19

Por último, la pentatleta relató la rehabilitación que realiza y declaró que aún no lograr recuperar su capacidad pulmonar por completo y reveló que tiene que dormir con la ayuda de un tanque de oxígeno.

“Estoy haciendo ejercicios para ir trabajando mis pulmones, estoy tomando medicamento y dentro de 20 días podré empezar (a entrenar), pero es paulatinamente a como me vaya sintiendo. Estoy durmiendo con oxígeno ahorita 30 días más, mis pulmones aún no están al cien por ciento estoy completamente aislada; tengo que estar 15 días más, estaré otros 15 (adicionales) porque me da mucho miedo poner en riesgo a alguien. No quiero excederme”, finalizó.

Mariana Arceo y su testimonio de cómo fueron sus días con el #COVID_19 https://t.co/91jGjgDbAU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 27, 2020

Hace una semana, Mariana Arceo se convirtió en la primera deportista mexicana diagnosticada con el nuevo coronavirus; y afortunadamente logró superar el padecimiento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.