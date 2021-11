María José Alcalá es la primera mujer que dirigirá al COM.

María José Alcalá Izguerra, abanderada de la planilla ‘Voy por México se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) para el periodo 2021-2024. Luego de vencer por 87 votos a 46 a Norma Olivia González Guerrero, quien lideraba la planilla ‘Transparencia y Apertura’. En el marco de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, que se celebró en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia”.

“Yo siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también entregaré a todos los miembros permanentes. Y a las federaciones nacionales el suficiente tiempo para cuando ellos me necesiten”. Mencionó María José, luego de ser electa presidenta del COM.

A su vez, Carlos Padilla Becerra, quien dejó el cargo después dirigir los destinos del movimiento olímpico mexicano del 2012 a la fecha. Aconsejó a María José Alcalá y a su Comité Ejecutivo “la defensa de la integridad. La autonomía y el honor del Comité Olímpico Mexicano que deben prevalecer ante todo y ante cualquier circunstancia adversa”.

Por su parte, Don Olegario Vázquez, miembro honorario vitalicio del COM y representante del Comité Olímpico Internacional en México. Externó su beneplácito por la gran organización en los trabajos realizados durante esta asamblea. Por la claridad de los mismos y por llevar a cabo las elecciones a voto secreto.

Roberto Matosas: La Covid-19 no lo cambiará todo

Pericos le gana la serie a El Águila-Leones en el Serdán

Asimismo, felicitó a María José Alcalá por su triunfo en las elecciones y a los asambleístas por haber elegido a una gran mujer. Al tiempo, que le pidió a la actual presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Que de inmediato realice la transformación de los estatutos del Comité Olímpico Mexicano y que a partir de ahora “respete mucho la Carta Olímpica”.

En tanto Pere Miró, observador de proceso electoral, manifestó su reconocimiento por la labor realizada a Carlos Padilla Becerra al frente del COM. A la nueva presidenta María José Alcalá le señaló que siempre podrá contar con todo el apoyo del COI. Y a los asambleístas les dijo que los felicitaba por el proceso exitoso de elecciones llevado a cabo el jueves.

Anteriormente, el Comité Olímpico Mexicano desde 1923 había sido dirigido por diez presidentes: Carlos B. Zetina, Tirso Hernández, José de Jesús Clark Flores, Marte R. Gómez, José de Jesús Clark Flores, en su segundo periodo, Josué Sáenz, Pedro Ramírez Vázquez, Mario Vázquez Raña, Felipe Muñoz Kapamas y Carlos Padilla Becerra.

La exclavadista Alcalá Izguerra asume la presidencia del COM después de un proceso de elección transparente y dentro de los cánones de la democracia.

María José Alcalá es la primera mujer que dirigirá al COM.

Estará acompañada durante su gestión por Daniel Aceves Villagrán, Primer Vicepresidente; Jaime Cadaval Baeza, Segundo Vicepresidente; Mario García de la Torre, Secretario General; Martha Hernández Sánchez, Prosecretario; Jorge Alfonso Peña Soberanis, Tesorero; Rosalío Alvarado del Ángel, Primer Vocal; Lilian Estrada Bautista, Segundo Vocal; Norma Baraldi Briseño Tercer Vocal: Miguel Cervantes Ledesma, Cuarto Vocal e Ismael Marcelo Hernández Uscanga, Vocal Deportista.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen