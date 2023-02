María García y Gerardo Gómez ganan la XV Copa Yucatán / I Sureste.

La cateogría “18 y Menores” femenil se decidió en desempate. Gómez superó a Emilio Gil y Nicolás Domínguez

Gerardo Gómez y María García se alzaron como campeones en la categoría estelar de la XV Copa Yucatán / I Copa Sureste, quinto evento de la temporada 2021-2022 de la Gira Junior Mexgolf, operada por el Comité Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

La ronda final de la categoría “18 y Menores” femenil veía a María García, de IJGA, con una posible victoria sencilla al separarse con un total de (-4). Sin embargo, al cierre del turno, su fortuna no fue la mejor y tuvo que llevar su juego hasta el desempate con Sara Tomaszewski en el hoyo 9.

María García.

Para esta instancia, la queretana no cometió errores y con un golpe menos ante la comprometida con University of Minnesota logró adjudicarse el triunfo de esta tarde desde el Yucatán Country Club.

“Empecé muy bien, pero al final me castigaron los nervios. Sin embargo, pude cerrar con ese empate en el último hoyo. Ya en el desempate fue una pelea dura porque jugamos a tope”, comentó García después de recibir su trofeo de ganadora.

En la categoría “18 y Menores” varonil, el grupo de líderes encontró a su campeón en Gerardo Gómez, quien jugó la mejor ronda de todo el torneo con una tarjeta firmada de 67 golpes esta última fecha.

Asamblea de la Asociación Estatal de Béisbol

Toman ventaja: El Palmar, Cotaxtla y Salmoral

Emilio Gil (-7), de Club de Golf La Primavera, buscó acercarse lo más posible, pero los 6 birdies de Gerardo en la jornada lo separaron de manera crucial, finalizando así con un score total de (-10). Nicolás Domínguez culminó tercero con (-5).

“Tuve la estrategia de los primeros días que es tratar de asegurar fairways y después dejar cerca de los putts”, comentó el nuevo campeón de la Copa Yucatán / Sureste. “Sentí muy padre como todos mis compañeros de la academia me apoyaron y me aplaudieron porque me hicieron sentir muy a gusto en el campo”.

Por su parte, los grupos de “15 y Menores” varonil tuvieron como puntero a André Saldívar con 227 (+11). En la femenil, Araxy Kirokian resistió en la parte alta del tablero con 236 (+20) golpes.

En la categoría “12-13” varonil, Leonardo López apareció de fuera con tarjeta final de 231 para un total de (+15). Mientras tanto, en la femenil, Tiffany Ha Eun Moon, la alumna de Guatemala Golf Tech Academy se llevó los honores con un score de (+22).

Gerardo Gómez.

En la categoría “10-11” varonil prevaleció Sergio Simón con 238 (+22). En la femenil, Valeria Colorado registró una ronda de 75 que le permitió ganar con (+26).

En la categoría “8-9” varonil, Mathiaz Calderón se quedó a la punta con 106 (-2). Por su parte, en la femenil, Quetzali Valentina volvió a entregar números bajos para finalizar con 115 golpes para un total de (+8).

Finalmente, en “7 y Menores” se presentó empate entre Mateo Troncoso y Leonardo Llamas con totales de (+9). En la femenil también sucedió con Constanza Jiménez y Marianella Maldonado que igualaron con totales de (+14).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ