María García e Ismael Encinas triunfan.

Ismael Encinas y María García se quedaron con el campeonato de la III Copa Zona Norte, segundo evento de la temporada 2021-2022 de la Gira Junior Mexgolf, impulsada por el Comité Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

Encinas, jugador del Club de Golf México, firmó tarjetas de 68-73-69 para alcanzar un total de -3. El golfista de la capital del país embocó un chip-in para birdie en el hoyo 18 que le permitió terminar dos golpes delante de Alejandro Fierro, de Carmen Country Club y tres sobre el lagunero Pavel Casas.

“Empecé muy rápido con birdie-birdie, luego hice otros cuatro birdies y pasé la primera vuelta en cuatro abajo. en la segunda vuelta me quedaron muchas bolas con lodo que me hicieron perder varios golpes, pero al final pude cerrar par-birdie y fue la clave de hoy”, afirmó el jugador de 18 años, que obtuvo su segundo título consecutivo de la temporada.

Remontada de José Arellano y “Chapulín” Díaz

Victoria de Reyna, De la Rosa y Escobedo

María García, del Club Campestre de Querétaro, entregó la mejor tarjeta de la semana en la categoría 18 y menores femenil. Con su 69 de este domingo, sumado al 74 y 71 de las primeras dos rondas logró derrotar a Ana Lucía Treviño, del Club Campestre Monterrey, quien finalizó con un acumulado de +3. Finalmente, Regina Roldán, de La Loma, completó el podio.

“Fue muy estresante. Empecé con un triputt e hice bogey, pero me mantuve pensando positivo y nunca me rendí. Creo que eso me ayudó al final”, concluyó la queretana, quien también ganó el Campeonato Nacional Infantil Juvenil en Puebla.

En la categoría 15 y menores se tuvo como ganadores a André Miguel Saldívar y Araxy Kirokian; Leonardo López y Regina Jiménez lo lograron en la 12-13, Pablo Martínez y María Paula Rodríguez en la 10-11, Mathiaz Calderón y Quetzali León en la 8-9; así como Rodrigo Suárez y María José Torres en la categoría 7 y menores.

