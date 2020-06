María Fassi gana el NWA Charity Classic. La golfista mexicana María Fassi obtuvo su primer título como profesional al ganar el NWA Charity Classic, desarrollado en el Bella Vista Country Club, ubicado en el estado de Arkansas. La hija de Andrés Fassi, directivo de los Tuzos de Pachuca, firmó una tarjeta final de 14 golpes bajo para para llevarse el torneo.

Durante la última jornada del NWA Charity Classic, Fassi cerró con 68 golpes y concluyó su participación con 274 golpes (-14), con lo que confirmó su dominio inicial. La nacida en Hidalgo superó por cuatro golpes a su más cerca perseguidora, la norteamericana Alexa Paño.

Former @RazorbackWGolf star @MariaFassi0 earns her first professional win right at home. https://t.co/NtTLCDjpWF

— Golfweek (@golfweek) June 27, 2020