María Fassi: Año difícil, pero vamos a cerrar bien.

La golfista mexicana confía en tener buenos resultados es un año complicado.

“Ha sido un año complicado, pero, de mucho aprendizaje y con mucha ilusión de cerrar de buena forma y con eso consolidarme en la parte alta del Ranking. Estoy confiada de que el trabajo que hemos hecho pronto dará frutos y se que en esta carrera la paciencia es fundamental”, son las palabras de la golfista mexicana, María Fassi, quien está en México y dedicó un tiempo para platicar con los medios de información en su casa, las instalaciones de la Federacion Mexicana de Golf.

Para la hidalguense de 24 años de edad y quien incursiona en su tercer año dentro del LPGA Tour, la pandemia, la lesión en las rodillas y el nivel de juego del Tour le han complicado ligar torneos, “pero se que estamos por el camino correcto, he tenido destellos que permiten ilusionarnos, cada semana se aprende algo, cada torneo aprendes algo, y eso es lo lindo de este deporte, que además es muy complicado, en el golf se juega muchas veces y solo ganas unas cuantas, es difícil, pero es el mejor qué hay”, dijo Fassi quien actualmente ocupa el lugar 95 del Ranking CME Globe.

En la mente de la única mexicana en estar en dos Juegos Olímpicos, el primero en los Juegos de la Juventud en China y el segundo en los pasados de Tokio, repetir esta experiencia es algo que está en sus planes. “Es imposible no soñar con una medalla olímpica, estamos a un año de Paris 2024 y emociona, me ilusiona. Espero llegar en mi mejor momento física y mentalmente. Tener una medalla olímpica es un sueño que muy pocos pueden cumplir yes uno de mis objetivos, deseo estar en mi mejor momento para la justa olímpica”, agregó la tres veces campeona del Nacional de Aficionadas.

México inicia el World Amateur Team Championship

Sidral Aga Racing Team por 7ª fecha de NASCAR

“La presión es algo que tú pones en tu bolsa, hay que aprender a disfrutar del golf, del juego, cuesta mucho trabajo, es complicado, pero debemos de aprender a vivir con eso. No puede presionarte si las cosas no salen como quieres, o no acabas en el lugar que quieres, debes de fijarte en las pequeñas victorias que tienes en una derrota. Este deporte es así, exige de más y debemos de aprender de eso”, comentó Fassi quien es la jugadoras más exitosa en la historia del programa de la Universidad de Arkansas.

“Tenía muchas ganas de estar en México, entre la pandemia y mi calendario se ha complicado mucho estar acá, pero ahora lo disfruto mucho y más cuando estoy en mi casa, la Federación Mexicana de Golf, que me ha apoyado siempre y que ha estado atrás de mis tropiezos y de mis logros”, agregó Fassi quien jugó dos Mundiales por México, el más reciente en el 2016 que se realizó en el Caribe Mexicano.

Por la Federación Mexicana de Golf estuvo Guillermo Amerena, presidente del Comité de Medios, quien agradeció a María por haber pensado en la FMG para platicar con los medios. “Esta es tu casa y siempre estaremos para apoyarte”, le dijo Amerena.

María Fassi: Año difícil, pero vamos a cerrar bien.

Para una mujer de retos el jugar contra hombres es uno que le mueve y no lo descarta. “Vi que empezó la Gira Profesional de México la semana pasada, me hubiera gustado estar acá y poder jugarlo, es algo que me mueve, estaría divertido jugar la Gira, los hombres juegan muy diferente a como lo hacen las mujeres. Sería una gran experiencia y me encantaría hacerlo y aprender de todos los profesionales, sería una gran lección para mi”, concluyó Fassi.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ