María del Rosario Espinoza anuncia su retiro.

“En los últimos días, he vivido experiencias maravillosas desde el nacimiento de mi bebé. Me siento bendecida y afortunada de que nació fuerte y saludable. Sin duda, la maternidad ha venido a mostrarme sentimientos que nunca antes había experimentado y una capacidad de amar, que no sabía que tenía. Me siento una mujer plena, feliz y agradecida. Y desde este profundo sentimiento de gratitud, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva. Por muchos años, mi hermoso deporte del Taekwondo ha sido mi pasión y la forma de vida que me ha dado todo, como atleta y como persona”.

“En todo este tiempo viví momentos dulces, alegres pero también difíciles y complicados. Algunas veces gané y muchas otras aprendí, siempre con una entrega total y buscando una oportunidad en cada adversidad”.

“Ha sido una aventura increíble y siempre llevaré en el corazón cada etapa y cada logro, como mis primeras escuelas de Taekwondo en La Brecha y en Guasave, ser campeona de Olimpiada Nacional, el orgullo de representar a mi país alrededor del mundo, y desde luego, todos los procesos que me llevaron a conseguir mis medallas olímpicas y mundiales”.

“Quiero agradecer y reconocer a todos los que me han acompañado en este camino: familia, amigos, entrenadores de formación, entrenadores de selección juvenil y mayor, entrenadores extranjeros, equipos multidisciplinarios y atletas que me hicieron ser mejor competidora. Así mismo, a todas las personas, empresas e instituciones que me apoyaron en mi carrera deportiva y a mis seguidor@s que han estado siempre a mi lado”.

“El Taekwondo seguirá siendo parte esencial en mi vida, pero desde otro lugar. Pronto les compartiré nuevos retos en los que estoy trabajando y que me llenan de emoción e inspiración”.

“Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias Taekwondo, muchas gracias México. María del Rosario Espinoza. Triple Medallista Olímpica y Mundial”.

