Marcus Thuram es suspendido seis juegos por escupir a un rival. Marcus Thuram generó la noticia del fin de semana y no fue por sus grandes cualidades futbolísticas. El delantero de Borussia Mönchengladbach escupió a un futbolista de Hoffenheim, por lo que se fue expulsado del partido una vez que se revisó la jugada en el VAR, y se hizo acreedor a una fuerte suspensión.

El hijo del exdefensor francés Lillian Thuram fue suspendido por la Federación Alemana de Futbol (DFB) por seis partidos, cinco de ellos de cumplimiento efectivo. Además, el atacante fue multado con 40 mil euros, informó la DFB. Asimismo, Thuram fue multado con 150 mil por su club tras la increíble agresión.

La DFB sanciona a @MarcusThuram con 6 partidos por ESCUPIR a un rival en tiempos de pandemia

“Lo que pasó no corresponde a mi temperamento y no habría debido producirse nunca. He reaccionado mal ante un rival. Pido perdón a todos, a Stefan Posch, a mis rivales, a mis compañeros y a mi familia”, expresó Marcus en una carta publicada en su cuenta de Instagram el domingo.

El lamentable incidente se suscitó en los minutos finales del juego entre Mönchengladbach y Hoffenheim. Thuram se hizo de palabras con Stefan Posch y los ánimos se calentaron de inmediato. Tras la discusión, el delantero se acercó a su contrincante y le lanzó un escupitajo que no fue captado por el árbitro.

Sin embargo, ante lo obvio de la agresión, el VAR pidió que se revisara el altercado y ahí se apreció el escupitajo hacia Posch. Hoffenheim se llevó el triunfo por marcador de 2-1 en el partido.

