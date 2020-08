Marcus Stroman renuncia a jugar la temporada de MLB. Marcus Stroman dio a conocer este lunes que no participará en el resto de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, debido a la pandemia de COVID-19. El lanzador derecho aseguró que tomó la decisión tras consultar el tema con su familia y señaló que antepuso su salud y la de sus seres queridos por encima del juego.

“Terminó siendo una decisión familiar colectiva para mí, es algo que ha estado presente en mí diariamente. Terminé sentándome con mi familia y evaluando todas las posibilidades y me di cuenta que hay mucha incertidumbres, mucho desconocimiento ahora mismo al salir, y puse verdaderamente la salud de mi familia y la mía por delante”, expresó Stroman sobre la noticia.

Marcus no ha lanzado con los Mets en este año, tras sufrir un desgarre de pantorrilla durante el campamento de verano, sin embargo, se preparaba para regresar e incluso lanzó un juego simulado que incluyó 85 pitcheadas la semana pasada. Luis Rojas, manager de Nueva York, fue sorprendido por el anuncio de su jugador, pero respaldó su salida.

“(Sorprendido), pero inmediatamente quieres apoyar por la situación que todo el mundo está pasando. Es por eso que muchos jugadores han optado por hacer lo mismo (ausentarse de la temporada). Para nosotros que estamos aquí, queremos ser el apoyo de nuestros jugadores”, declaró Rojas previo al juego de este día ante los Nacionales de Washington.

Marcus Stroman fue adquirido por los Mets hace poco más de un año procedente de los Azulejos de Toronto. Debido a que estuvo el tiempo suficiente en la lista de lesionados de este 2020, el lanzador se hizo acreedor a una temporada de servicio y podrá ser agente libre al término del año. Stroman tiene récord de por vida de 51-47 y una efectividad de 3.76 carreras limpias.

