Marcus Stroman recibe oferta calificada de los Mets. Este domingo inició oficialmente el periodo de la agencia libre en las Grandes Ligas, solo cinco días después de que concluyera la temporada 2020 con la Serie Mundial, y los Mets no desperdiciaron tiempo para hacer un par de anuncios. A través de sus redes sociales, Nueva York informó que entregó una oferta calificada al lanzador Marcus Stroman.

We have extended a qualifying offer to RHP Marcus Stroman. In addition, RHP Dellin Betances and RHP Brad Brach informed the team that they each were exercising their 2021 player option. #Mets

En caso de que Stroman decida aceptar esta oferta, el pícher devengará 18.9 millones de dólares para la campaña 2021 de la MLB. Sin embargo, no se espera que el lanzador tome este contrato y se perfila para entrar al mercado de agentes libres.

“Debería ser uno de los mejores brazos (de la agencia libre). Creo que soy uno de los más jóvenes. Estoy extremadamente sano. Vengo de un gran año. Así que cómo se desarrolle, se desarrollará”, declaró Stroman en julio, después de que eligiera no jugar la temporada de 2020 por la pandemia de COVID-19.

Marcus Stroman fue adquirido por los Mets previo a la fecha límite de cambios de 2019. El lanzador derecho tuvo un inicio complicado con lo neoyorquinos al tener una efectividad de 5.05 en sus primeras siete salidas con el club, empero, firmó un promedio de carreras limpias de 1.88 durante sus últimas cuatro aperturas.

Teams have until 5 p.m. ET today to make $18.9 million qualifying offers. Players have until Nov. 11 to accept or reject. Those who will definitely receive offers:

Trevor Bauer, #Reds

J.T. Realmuto, #Phillies

DJ LeMahieu, #Yankees

George Springer, #Astros

Marcus Stroman, #Mets

— Bob Nightengale (@BNightengale) November 1, 2020