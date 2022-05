Marco Marín y Jaime Guzmán dominó prácticas GTM Pro 1.

La dupla que representa a Skarch- +Poker integrada por Marco Marín y Jaime Guzmán dominó las prácticas del sábado , en el marco de la segunda fecha de la CHEDRAUI RACING CUP BY SÚPER COPA 2022 en la GTM Pro 1. Su registro, de 59.469, le permitió demostrar un enorme potencial y se calza el traje de candidato, aunque nada está dicho ya que hay un grupo muy competitivo.

Detrás de los más rápidos en las prácticas aparecieron Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo de Gas Nieto-Roca Acero con 59.752. El Sidral Aga-Red Cola, ubicó a Salvador de Alba Jr.-Jorge Garciarce terceros con 59.930.

“Con el auto que tenemos podría ser suficiente para estar delante y ganar la carrera”, dijeron Marín-Guzmán. Si bien en las prácticas anduvieron muy bien están conscientes que en carrera todo puede pasar y no quieren cantar victoria por adelantado.

No será la primera vez que la GTM se encuentre con un calor asfixiante en alguna de sus carreras, pero esta vez es diferente, porque la temperatura ambiente era de 33 grados. Y adentro del auto pasaba de los 40, cosa que podría afectar a aquellos que no tengan una buena condición física, sino también a los autos.

ANDRIK DIMAYUGA EN LA GTM PRO 2

El piloto de Comercializadora Virdi, Andrik Dimayuga, que solamente salió a la práctica 2 porque en la primera según lo que informó Ramiro Fidalgo, tuvo problemas eléctricos en el auto, estableció el mejor tiempo de la categoría con 1:00.102.

“Es cierto que con calor algunos sufren”, admitía el capitalino este sábado en el OAM. “A mí, personalmente, no me afecta el calor, por lo que casi me viene bien hasta bien, porque veo que alguno se bajan del auto un poco agobiados”, expresó.

Bateo explosivo de El Águila conquista serie en Cancún

Mbappé anota triplete con PSG y renueva hasta 2025

Dijo además que la deshidratación es un tema serio y peligroso. “No se tiene fuerza, y a veces hasta la visión también se vuelve bastante mala y no se debe olvidar este asunto. Porque no solo se trata de rendimiento de los pilotos, sino también de seguridad”

ENRIQUE BACA DE TUM MARCA LA PAUTA EN LOS FREIGHTLINER

El regiomontano de TUM, Enrique Baca, puso un llamado de atención en la categoría de los Tractocamiones. Al ser la más veloz en la P2 (1:17.397).

Enrique no dio ningún tipo de tregua a competidores de la talla de Paul Jourdain de Continental, Rubén Rovelo de Grupo Andrade y “Majo Rodríguez de Value Parts.

“Lo dije hace algunos días atrás que venía a Aguascalientes en busca del podio y esto es un primer paso. Las posibilidades están dadas y quiero subir a la parte más alta del podio”. Comentó Baca.

Por su parte Paul aclaró que sería bueno llegar a la Cuidad de México que es la siguiente fecha con un triunfo y que con la paridad que existe en los Freightliner, todo puede pasar.

Marco Marín y Jaime Guzmán dominó prácticas GTM Pro 1.

Rovelo y Rodríguez que disputaron hoy los primeros lugares generales de las prácticas, aclararon que en la carrera es otra cosa. Homero Richards que es el actual líder de las posiciones no participará en esta fecha. Por el accidente que sufrió su hija Ivanna en los karts.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen