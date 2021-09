Marco Fabián vende saludos para generar ingresos.Marco Fabián perdió cualquier oportunidad de jugar en la Liga Mx durante el Apertura 2021 al no ser registrado por Bravos de Juárez y no conseguir fichar con otro conjunto del futbol mexicano. Ante esto, Marquito está en la necesidad de buscar un equipo en el extranjero para continuar con su carrera.

En medio de esto, Fabián de la Mora sabe que tiene que generar ingresos y por eso puso manos a la obra una innovadora idea con la ayuda de la web. El canterano de Chivas se dio de alta en el sitio Famosos.com para vender saludos o felicitaciones a cambio de una modesta cifra de dinero.

El aún futbolista puede ser encontrado en la categoría de deportistas y se anuncia como un personaje dispuesto a emitir un breve mensaje para ti, tus familiares o un negocio por la cantidad de 1,066 pesos. Eso sí, si desconfías de su compromiso, Fabián promete devolver tu dinero si no cumple en tiempo y forma con su mensaje.

Además, de Fabián, los jugadores Miguel Ponce (Chivas), Jesús Angulo (Chivas), Ángel Zaldívar (Chivas) y Jorge Sánchez (América) son otros de los jugadores que intercambian dinero por un breve mensaje a través del portal de Famosos.com.

Marco Fabián regresó a la Liga Mx en 2020 con el equipo de Ciudad Juárez, sin embargo, no rindió lo esperado por el club. Tras dos torneos grises, en los que no anotó gol ni asistió, Fabián vio su contrato rescindido después de que no entró en planes del nuevo proyecto deportivo que encabeza Ricardo Ferretti.

