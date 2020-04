Marco Fabián ve con buenos ojos la fusión de la Liga MX con la MLS. Una de las razones para desaparecer el Ascenso MX era para tener ‘vía libre’ al nuevo ambicioso proyecto de unir la Liga MX con la MLS en una mega torneo. Previo a la Copa del Mundo 2026 que organizará México junto a Estados Unidos y Canadá, se planea una competencia donde 20 escuadras aztecas compitan contra 30 estadounidenses.

En ese sentido, Marco Fabián se decantó a favor del ambicioso proyecto. El canterano de Chivas sabe lo que es jugar en ambas competencias. Defendió los colores del Rebaño y Cruz Azul en México mientras que en Estados Unidos jugó con Philadelphia Union.

Para el mexicano, la MLS ha subido su nivel gracias a la calidad de jugadores que han decidido emigrar al balompié norteamericano.

“La MLS ha ido subiendo su nivel en los últimos años. Están llegando jugadores a competir, jugadores jóvenes. Se están llenando los equipos de mucha competencia. A mí me tocó jugar ahí y uno pensaba que estaba muy alejado de la Liga MX. En algunos torneos donde se enfrentan, la mayoría de los partidos los siguen ganando los equipos mexicanos, pero ya no hay tanta diferencia”, declaró Marco Fabián en entrevista con AS.

Marco Fabián ve con buenos ojos la fusión de la Liga MX con la MLS

Pese a que aún son rumores, Marco Fabián aprueba la competencia que a su consideración será de un ‘alto nivel’.

“Por ahí he escuchado que quieren unir en los próximos años donde se puedan enfrentar constantemente y no lo veo mal porque la competencia sería importante. La verdad que no les veo tanta diferencia como quizás la gente piensa”, mencionó Marco Fabián.

El jugador de la Selección Mexicana aplaudió el crecimiento de la MLS en los últimos años. Señaló que ya no existe gran diferencia con la Liga MX como en tiempos anteriores.

“A lo mejor la forma de trabajo les falta un poco ser más profesionales en algunos aspectos a la MLS, pero quitando eso están a la altura de competir con la liga mexicana”, sentenció Marco Fabián.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.