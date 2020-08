Marco Fabián: Tras su debut “Estoy a un 60, 70 por ciento”.

Marco Fabián, mediocampista de FC Juárez, se sintió a gusto con su debut frente a León en su vuelta al futbol mexicano, pero admitió que aún no se encuentra al 100 por ciento físicamente y espera que en al menos dos o tres juegos más esté a tu tope.

“Me falta todavía, al final dentro de la cancha y con balón no se pierde, pero es importante lo físico y a pesar de que no me descuidé este mes, no es lo mismo. Estoy a un 60, 70 por ciento, por ahí; pero voy a trabajar día con día para llegar a mi 100 por ciento y espero que en dos o tres partidos pueda estar ya a mi nivel”.

Marco Fabián estuvo cerca de anotar en su regreso a la Liga BBVA MX , luego de su paso por el futbol europeo, la MLS y recién llegado del balompié catarí, por lo que se dijo sorprendido por la forma en que este viernes se desempeñó dentro de la Jornada 6.

“La verdad muy bien, sorprendido porque fue una semana determinante, muy rápida, tengo siete días desde que llegué. Tenía un mes trabajando con un preparador pero no es lo mismo. Al final no estaba con ningún equipo, no estaba trabajando dentro de la cancha.

“Esta semana trabajé muy bien y hoy casi completé un partido de 90 minutos de alta intensidad. En lo personal creo que bien, ahora me voy a recuperar y a seguir trabajando. Viene una larga semana para seguir sumando y empezar a alcanzar mi mejor nivel”.

Respecto a FC Juárez, mostró un semblante tranquilo al saber que cuenta con un equipo de calidad.

“Futbolísticamente (veo) un equipo unido, que tiene con qué luchar, vamos ir paso a paso y tenemos que ir encontrando cómo jugar y entendernos, conocer a cada uno de ellos, me he acoplado muy bien. Hay muchos buenos jugadores”, concluyó Marco Fabián.

