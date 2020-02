Marco Fabián titulariza con Al Sadd en la Copa. Marco Fabián hizo su debut con Al Sadd en los cuartos de final de la Copa de Qatar. El atacante mexicano se ganó de inmediato la confianza del estratega del club, Xavi Hernández, quien lo mandó de inicio en el importante duelo ante Qatar SC. El canterano de Chivas disputó 85 minutos y fue sustituido por Abdullah Al-Yazidi.

#AlSadd have qualified for the semifinals of the #OoredooCup with a 5-4 win over Qatar SC, following a 1-1 draw in normal timepic.twitter.com/fcb8LK1mpF

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 15, 2020