Marco Fabián rompe el silencio sobre Juan Carlos Osorio. Marco Fabián se convirtió en el primer seleccionado mexicano que participó en Rusia 2018 en hablar sobre los comentarios que realizó Juan Carlos Osorio. El canterano de Chivas mencionó que no recuerda si sus compañeros guardaron silencio ante la pregunta que realizó el cafetalero sobre si estaban listos para enfrentar a Brasil, pero confirmó que el ambiente no era el mejor previo a ese partido.

El volante mexicano Marco Fabián respaldó al entrenador Juan Carlos Osorio sobre que a @miseleccionmx les faltó mentalidad para encarar a #Brasil en la Copa del Mundo. https://t.co/t84HnJ9Tpb — CANCHA (@reformacancha) June 3, 2020

“De ese momento no te puedo asegurar, no recuerdo ese momento, si nos quedamos callados, lo que sí recuerdo es que el grupo no tenía el ánimo de otros partidos, antes de Alemania, antes de comenzar el mundial”, comentó Fabián en entrevista con el programa ‘Jorge Ramos y Su Banda’.

¡Marco Fabian le responde a Juan Carlos Osorio! 😧 pic.twitter.com/nlASWhhmXU — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) June 3, 2020

Sobre el estado anímico de la Selección Mexicana, el jugador de Al-Sadd afirmó que la derrota que sufrieron en el último partido de la fase de grupo contra Suecia, en el que casi son eliminados del Mundial, afectó el ambiente en seno del Tri.

“Nos pegó mucho la derrota contra Suecia. Un Mundial es un torneo muy fuerte no se puede perder el nivel, con Alemania estábamos muy motivados, con Corea se bajó el ritmo, no jugamos igual, y con Suecia que era el equipo al que más se subestimaba del grupo, al final, un descuido nos hace perder y casi quedar fuera. No es que no hayamos estado a la altura o que no hayamos podido sacar el resultado contra Brasil, pero no pudimos recuperarnos de la derrota y Brasil nos superó”, añadió.

¡Ya lo dijo Marco Fabián! 😱 "Hay muchas cosas en las que tiene razón" 🤨https://t.co/lk8TdgV2Gj — Esto en Línea (@estoenlinea) June 3, 2020

Por último, Marco Fabián calificó a Juan Carlos Osorio, pese a sus declaraciones, como un “sabio” del futbol y expresó que el colombiano tiene conocimiento muy profundo del futbol.

¡Contradijo a Juan Carlos Osorio! Marco Fabián reveló la razón del porqué se quedaron callados en el partido ante Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/5gIZ6Gapi7 — W Deportes (@deportesWRADIO) June 4, 2020

“Muchísimo, lo catalogo como un sabio del futbol, sabe demasiado. A veces sabía de más y con algunos jugadores era difícil poderlo transmitir, la táctica, cómo desmenuzar a los rivales, las variaciones, le aprendí mucho de eso; tan criticadas sus rotaciones, pero no es el primero que lo hace, yo me quedo con grandes cosas que aprendí de él, es un gran entrenador, sabe mucho de futbol, pero quizá no le salieron las cosas como esperaba en la Selección Mexicana”, concluyó.

