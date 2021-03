Marco Fabián revela que tuvo ofertas de la Serie A. Marco Fabián regresó a la Liga Mx con los Bravos de Juárez hace casi un año, sin embargo, el equipo fronterizo no fue la primera opción para el mediocampista ofensivo. En entrevista con Javier Alarcón, el futbolista canterano de Chivas reveló que fue buscado por Filippo Inzaghi, entrenador de Benevento, para que llegara a la Serie A.

“Tuve propuestas de fuera de México, en concreto te digo que hubo una para llegar a la Serie A de Italia con el Benevento de Pippo Inzaghi, igualmente en España hubo otra opción, en Medio Oriente y el futbol mexicano que siempre estuvo en mi cabeza”, expresó Fabián, quien en ese momento se encontraba como jugador libre al ser liberado por el Unión de Filadelfia.

Asimismo, el jugador de los Bravos indicó que en la Liga Mx habló tanto con Cruz Azul y Chivas, empero, fue convencido por el proyecto que le presentó Ciudad Juárez. Además, mencionó que quería volver a México para estar más cerca de su familia, después de su paso por el balompié de Alemania y Qatar.

“Aquí hubo tres opciones, todos saben que hablé con Chivas, después con Cruz Azul, pero el proyecto de Juárez me buscó y Memo Cantú me convenció. Tengo 31 años, quería estar cerca de mi familia y tenía la cuenta pendiente de volver a México, qué mejor que con un reto como Juárez con todo lo que tienen proyectado no solo en futbol, incluso en temas con El Paso, Texas”, añadió.

Desde su arribo en el Guard1anes 2020 a la Liga Mx, Marco Fabián ha jugado 18 partidos con los Bravos y suma 1,236 minutos. Hasta este momento, el mediocampista ofensivo sigue sin marcar un solo gol ni tampoco ha asistido a algún compañero.

