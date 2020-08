Marco Fabián: En México hay mucha envidia.

El delantero de FC Juárez lamentó que en México no se valoren los esfuerzos de otros y siempre se le encuentre un defecto a los logros.

Marco Fabián lamentó que en México la gente no se sienta orgullosa de ver a un compatriota brillar en cualquier ámbito. Y puso el ejemplo de Javier “Chicharito” Hernández, quien a pesar de que jugó en equipos de renombre como el Real Madrid. Y es el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, lo critican y no lo valoran.

“!A Chicharito cómo le tiran! La gente dice: ‘Ah, jugó en el Real Madrid y en el Manchester United pero siempre en la banca’”. Dijo en entrevista con el youtuber Zabalive.

“Él es el ejemplo. Es el máximo goleador de la Selección Mexicana, ha jugado en los mejores equipos del mundo y es uno de los más criticados de México. Ese es el mayor ejemplo”, señaló.

Fabián aseveró que no entiende por qué existe un afán de comprar lo que hace el Chicharito con Raúl Jiménez, pues lo mejor sería disfrutar de ambos y enorgullecerse de lo que han conseguido en sus carreras.

“Los dos son grandísimos jugadores, no hay porque compararlos, hay que disfrutar que tenemos a dos mexicanos compitiendo a nivel mundial y valorarlos. Pero a Chicharito lo critican y dicen ‘él tuvo más goles porque tuvo suerte, porque metía goles donde el balón se le estrellaban, porque se enfrentó a selecciones como Costa Rica que le metían seis y eso es fácil’ y mejor deberían estar orgullosos de tener a un jugador que siendo mexicano nos ha representado en los mejores clubes”, deseó.

Marco apuntó que ese problema no solo es en el futbol, sino que también se da en otras profesiones, donde la sociedad juzga al ver a una persona en triunfar en lugar de valorarla.

“Lo he dicho siempre, algo que se manifiesta mucho en México es la envidia y el egoísmo, pero esto en cualquier ámbito y no solo en el futbol, en cualquier trabajo siempre que alguien destaca hay un porqué y el cuestionar”, explicó.

“En México no se ve más allá de apoyarnos a nosotros mismos, de estar felices de que alguien triunfe. De decir ‘mira ese es mexicano y vamos a apoyarlo porque también me representa porque soy mexicano’. Por ejemplo, si un doctor destaca no decimos ‘¡wow! México tiene al mejor doctor’, sino al contrario, decimos ‘es el mejor porque tiene palancas, o le ayudaron o pagó’ siempre cuestionamos y no se valora”.

