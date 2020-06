Marco Fabián deja a Al-Sadd. Menos de medio año después de ser anunciado como refuerzo de Al-Sadd, Marco Fabián dejará al club qatarí. A través de un video publicado en redes sociales, el canterano de las Chivas dio a conocer que no seguirá en el equipo que dirige Xavi Hernández y agradeció la oportunidad de jugar con esa institución.

“Por todo quiero agradecerles. Claro que quería pasar más tiempo con ustedes, con el staff, lo disfruté. Sé que este tiempo con coronavirus es el peor momento para todos, pero como dijo Xavi, conozco a todos ustedes y son muy buenos jugadores, pero lo más importante es cómo son como personas. Así que estoy muy feliz de haber compartido tiempo con ustedes, así es el futbol y les deseo a todos lo mejor”, expresó Fabián.

Thank you for your time with us @MarcoFabian_10 🤍🖤

¡Gracias Marco! ⚫️⚪️

Everyone at #AlSadd wishes you all the best 💪 pic.twitter.com/UyZrxgaESw

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020