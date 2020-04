Marco Fabián coquetea con Chivas. En invierno pasado, el nombre de Marco Fabián sonó para reforzar a las ‘Chivalácticas’. Sin embargo, el talentoso mediocampista decidió poner rumbo a Qatar y aplazar su regreso a Chivas.

Meses después, Marco Fabián se confesó y entre dejó ver que le gustaría regresar a las Chivas. En entrevista con TV Azteca, el mexicano apuntó que ‘lleva en el corazón’ los colores del Rebaño Sagrado. Es por ello que le gustaría vivir una nueva etapa en el equipo ‘más querido’ de México.

‘Marquito’ se formó en la cantera de las Chivas. Debutó en el máximo circuito en 2007 y se consolidó con el Rebaño Sagrado hasta el Apertura 2013. Emigró por a Cruz Azul antes de regresar al redil.

En 2015, tras levantar su nivel de la mano de Matías Almeyda, Marco Fabián cumplió su sueño europeo. Emigró a Alemania para militar con el Eintracht Frankfurt, equipo con el cual conquistó la DFB Pokal. Con las Chivas jugó un total de 232 partidos donde marcó 57 pirulos y registró 36 asistencias.

Pese a que milita en el futbol de Qatar, cede del próximo mundial, Marco Fabián no pierde el piso sobre alcanzar su tercera Copa del Mundo. ‘Marquito’ señaló que mantiene una buena relación con el timonel del Tri, Gerardo Martino. Sin embargo, reconoció que no será fácil llegar a la justa mundialista.

#OnThisDay in 2012 – @MarcoFabian_10 had 3 tallies (hat-trick) to lead @miseleccionmxEN to a 7:1 win over @TTFootballAssoc in Group B action of Concacaf Men’s U-23 Olympic Qualifying Tournament (for London ’12), before 8,521 fans, at Home Depot Center in Carson, Calif. pic.twitter.com/4DplPDb6Ii

— Steve T (@Steve1T) March 24, 2020