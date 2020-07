Marco Fabián compara la ‘seriedad’ de la Bundesliga con la Liga MX. Marco Fabian, quien defendió las casacas de Chivas y Cruz Azul en la Liga MX, comparó su estancia en el balompié mexicano con su aventura en la Bundesliga. Para ‘Marquitos’, la disciplina del futbol alemán le impulsó a ser un mejor jugador.

En charla con ESPN, el talentoso atacante mexicano señaló que mientras en México le festejan un túnel o ‘sombrerito’, en Alemania te destrozan si no corres al menos 12 kilómetros por partido.

“Cuando sales te das cuenta de las cosas, cuando llegué a Alemania no les importaba si había perdido cinco pases, se fijaban en que corriera 12 kilómetros en el partido, ¿dónde veías esto? Vengo de un futbol donde hacía un sobrerito o un túnel y me lo festejan y en México no me pedían que corriera 12 kilómetros, prefieren que pierdas balones a que no corras; te piden que luches, los entrenamientos son fuertes y después a correr; la verdad no tienes tiempo, disciplina y puntualidad, ya que el llegar un minuto tarde es lo peor que puedes hacer, entonces la forma de pensar y de muchas cosas te cambia la vida, la verdad no me daba cuenta que podía dar tanto físicamente y a lo mejor nunca lo hice porque nunca me exigí, pero uno no abre los ojos y cuando haces eso te das cuenta que puedes ser un mejor jugador”, detalló Marco Fabián quien se encuentra sin equipo tras ponerle fin a su aventura en Qatar.