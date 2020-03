Marcelo Gallegos quiere ser protagonista en el 2020.

En busca de escalar posiciones para aspirar a ser el número uno de México, el veracruzano Marcelo Gallegos Gutiérrez se prepara. Para tomar parte del Torneo Seccional de Tenis a desarrollarse el fin de semana en la capital del estado de Veracruz.

Alumno de la Academia de Tenis Tiburón Ramírez, que dirige el ingeniero César Ramírez Aguirre, Gallegos Gutiérrez llega como número uno.

Tras el certamen Seccional en Xalapa tras haber dominado la fase Estatal, jugada en Córdoba, y la Regional que se desarrolló en Villahermosa, Tabasco.

“Voy bastante bien, seguro de mi tenis y trabajando en mi devolución esperando que no tenga ninguna complicación aún y cuando me toque alguien que saque bien y con efecto”, dijo Gallegos.

Agregó Marcelo Gallegos que precisamente para esto trabaja, para tratar de resolver los partidos que enfrente.

Gallegos relató que las dos etapas anteriores en Veracruz y luego contra Tabasco no tuvieron, en lo personal, tanto problema, aunque sabe que el de este fin de semana el grado de dificultad se incrementa.

A este Torneo Seccional hacen acto de presencia tenistas de mayor talla y preferentemente del sureste del país: Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas.

El tenista de la categoría 12 años y menores, sabe que se verá las caras con tenistas como Valentino Arjona y Oscar Hernández, ambos de Yucatán y que son “tenistas bastantes consistentes a quienes no le puedes dejar la bola porque te aprietan”.

De cara al nacional en San Luis Potosí y Querétaro le bastaría ganar el Seccional y con ello ubicarse entre los mejores ocho, en donde “buscaría dar la mejor representación de Veracruz y a ver qué es lo que pasa”.

Señalar que Marcelo Gallegos Gutiérrez ha estado en tres finales nacionales en la modalidad de dobles, logros que ahora tiene el proyecto de alcanzar en la modalidad de singles.

APLICADO

Entregado a su deporte y siempre respaldado por sus padres, Marcelo Gallegos también agradece el apoyo de su escuela el Colegio Báltico, “ya que me dan oportunidad de faltar por los torneos y por todo lo que tenga que ver con el deporte”.

En este mismo sentido, Marcelo Gallegos subraya, que una vez que retoma las clases se pone al corriente, “eso no ha sido problema para mí. El deporte me exige ser bueno con la escuela, porque mis padres me han dicho que primero la escuela y luego el deporte”.

Dentro de los planes de sus padres está apoyar en todo a Marcelo Gallegos, aunque también tienen en claro que el crecimiento en el tenis mexicano es complejo, por lo que no desechan la posibilidad de buscar alternativas en el tenis de los Estados Unidos, sobre todo a nivel universitario.

Gallegos trabaja a marchas forzadas, incluso en el tiempo en el que pareciera ser de esparcimiento para otros, a veces a doble turno. En la Academia Tiburón Ramírez en las instalaciones de Club de Golf Villa Rica.

El veracruzano además de soñar con ser el número uno del mundo, dijo admirar a Roger Federer porque se trata de un buen ser humano. “es un jugador muy completo y eso es lo que en lo personal estoy tratando de lograr”.

Finalmente, Marcelo Gallegos dijo que “Federer tiene muchos recursos, entre ellos un saque muy colocado y reveses impresionantes”.

