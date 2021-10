Marcelo Gallardo no aclara si fue contactado por Barcelona. Marcelo Gallardo ha sido ligado al banquillo de Barcelona, en medio de los rumores de una inminente destitución de Ronald Koeman. Sin embargo, el entrenador de River Plate no se mostró dispuesto a atajar estos rumores y se limitó a decir que piensa cumplir su contrato con los Millonarios.

“Estaba dudando si hacer la conferencia o no porque después de lo que se ha comentado y demás sabía que iba tener que contestar una pregunta que no quiero hacer. Principalmente porque estoy muy enfocado en el partido del domingo y segundo porque ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo”, declaró el Muñeco.

Si bien no confirmó ni descartó contactos con el Barcelona, Marcelo Gallardo dejó bien en claro que no peligra su continuidad en River por lo menos hasta el 31 de diciembre, cuando finaliza su vínculo actual 🙏👏 pic.twitter.com/er2NxgOM0q — La Página Millonaria (@RiverLPM) October 1, 2021

Gallardo no quiso aclarar, ante la insistencia de la prensa, si fue contactado por la directiva de Barcelona, ante el posible cese de Koeman. “Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Lo único que te puedo decir es que mi enfoque está en el partido del domingo y en terminar mi vínculo contractual como corresponde hasta ese momento, después veremos cómo seguimos”, agregó.

Marcelo Gallardo no aclara si fue contactado por Barcelona y se niega a hablar sobre su futuro

El entrenador de River Plate reiteró que solo tiene cabeza para pensar en el próximo juego de su equipo y no en los rumores en torno a su futuro. “De ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas que tengan que ver con pensamientos ajenos. Simplemente estoy enfocado en lo mío. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me pasará por la cabeza más allá de algunos rumores o lo que se diga abandonar”, concluyó.

▪️ Xavi Hernández

▪️ Robert Martínez

▪️ Andrea Pirlo

▪️ Marcelo Gallardo

▪️ Thomas Tuchel

▪️ Antonio Conte



🔵🔴 Lista de candidatos y deseados para entrenar al FC Barcelona pero… ¿cuál es tu favorito? pic.twitter.com/7HpTTNso8Z — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 1, 2021

Marcelo Gallardo es uno de los nombres que ha sonado para convertirse en sucesor de Koeman, quien aún no es despedido de Barcelona. Además del argentino, Roberto Martínez y Xavi Hernández han sido ligados a este puesto.

