Marcelo Gallardo anuncia su salida del River Plate.

Junto al presidente del club Jorge Brito, el vice Matías Patanián y el mánager Enzo Francescoli, en el SUM del estadio Monumental, el DT comenzó su conferencia: “Voy a ser breve, vengo a hacer un anuncio”…

“Anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme, pero bueno, haré una breve pausa”.

“Más que nada estoy acá para agradecer, a las personas que confiaron en mí, a Enzo por su don de gente y por su amistad, a Jorge por confiar en mí y Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de dejarme expresar con total libertad”.

“A todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que ha trabajado conmigo, que me han empujado, me han mantenido con fuerzas para seguir, en una vorágine constante, de mucho esfuerzo”.

“A todos los jugadores que han pasado en esta hermosísima etapa de ocho años y medio. A todos los que han tenido la grandeza para vestir la camiseta y ser dirigidos por este cuerpo técnico”.

“A todos aquellos que me han acompañado, a los medios de prensa que han sido muy respetuosos”.

“Y por último, más allá de la tristeza, tengo una paz que me hace estar bien conmigo mismo porque el largo camino recorrido me hace sentir mucho orgullo, porque hemos vividos muchísimas cosas a lo largo de estos años, hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró para adelante y no claudicó nunca”.

“Todo tiene un final, creo que es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso”.

Por último, agradecerle al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, será un recuerdo imborrable para mí. Agradecer de todo corazón semejante muestra de amor y afecto para conmigo y mi grupo de trabajo. Si bien estoy terminado mi vínculo contractual como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente gracias por todo el afecto y el amor que me brindaron”.

“Ha sido una historia hermosísima, muchas gracias”, cerró Gallardo al retirarse de la sala sin aceptar preguntas.

Tras más de ocho exitosos años, la etapa más gloriosa en la historia del club, el Muñeco no renovará su contrato que finaliza en diciembre próximo.

El último encuentro de Gallardo al frente de River Plate, al menos en la competición oficial, será la próxima semana, cuando visite a Racing en el torneo que tiene a Boca Juniors como líder y en el que ambos aún mantienen sus opciones de lucha por el título.

El Muñeco debutó como entrenador en 2011 en Nacional, donde había colgado los botinoes un año antes, y se consagró campeón de la Liga uruguaya en 2012.

En 2014 llegó a River Plate, el club de sus amores, y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club.

Con Gallardo en el banco, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el trofeo de campeones de 2021.

(Tomado de ESPN)

