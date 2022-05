Marcelo Flores elige jugar con México.

El jugador del Arsenal será tomado en cuenta por Gerardo Martino para los duelos de preparación rumbo a Qatar 2022.

Marcelo Flores eligió a México por encima de Canadá, según reveló en un comunicado en redes sociales, y además será convocado para los partidos de preparación rumbo al Mundial Qatar 2022.

El juvenil todavía tenía la opción de militar con Canadá pues no ha disputado un partido o torneo que lo blinde con el Tri, pero su decisión está tomada.

“Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional. “¿Qué sigue? De mi parte seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante. ¿Quiero ir al Mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con ir a un Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso”, se lee en su publicación.

Flores además agradeció y alabó el apoyo que ha recibido de la afición mexicana. “Son una afición que al igual que yo trasciende fronteras”, agregó.

Gerardo ‘Tata’ Martino llamará al jugador del Arsenal para los duelos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador el 28 de mayo, 2 de junio y 5 de junio respectivamente.

Este será el tercer llamado de Flores con el Tri luego de haber participado en 36 minutos en los duelos en conjunto de Guatemala y Chile .

Martino no es el único que quiere llamara a Flores este verano. Luis Pérez, entrenador del Tri Sub20, también planea llamarlo para el Premundial de la categoría.

Es por esto que Marcelo no está considerado para el juego del Tri Mayor el 11 de junio ante Surinam; el Premundial Sub-20 de Concacaf inicia el 18 de junio.

Luis Pérez quiere integrar a Flores al torneo juvenil que se llevará a cabo en Honduras del 18 de junio hasta el 3 de julio. Cabe recordar que este torneo ahora servirá como clasificación al torneo de Juegos Olímpicos París 2024.

