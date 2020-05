Marcelo Bielsa rechazó oferta de Chivas. Claudio Vivas, ex auxiliar de Marcelo Bielsa, declaró que Chivas buscó al entrenador argentino en 2011, sin embargo, el ‘Loco’ no aceptó el ofrecimiento de Jorge Vergara. A casi siete años de ese acercamiento, Vivas relató a ESPN el escenario que vivieron durante esa época, en la que la Selección Mexicana también tuvo interés por contratar a Bielsa.

La vez que Marcelo Bielsa se negó a dirigir a Chivas https://t.co/4sFI4v71tc — José María Garrido (@josemagarrido) May 5, 2020

“Cuando lo buscó el Athletic (Bilbao) había dos clubes interesados más, sin embargo él eligió este club. Recuerdo muy bien que ni bien volvimos del Athletic tuvo posibilidad de dirigir a la Selección (de México) y también Chivas, pero bueno, hay una cuestión en donde uno nunca sabe el porqué no se termina definiendo por ese lugar”, declaró el actual entrenador de Bolívar de Bolivia.

Marcelo Bielsa se negó a dirigir DOS veces en México…😱 👇👇👇https://t.co/xA7Cd2p57G — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 5, 2020

El estratega dijo desconocer los motivos que llevaron al ‘Loco’ a decirle que no a la oferta de Chivas, pero hizo hincapié que esta existió.

#PorSiTeLoPerdiste ¿Por qué no volvió a dirigir Marcelo Bielsa en México? 🤔https://t.co/vL0nnpRfJF — Futbol Picante (@futpicante) May 5, 2020

“Es difícil saber por qué le dijo que no a Chivas, pero sí está claro es que pasó por su cabeza, el ofrecimiento estuvo y bueno. Los pormenores los desconozco y tampoco tengo una interpretación del caso porque son decisiones muy personales en las que no participamos aquellos quienes lo acompañamos”, añadió.

Marcelo Bielsa rechazó oferta de Chivas y de la Selección Mexicana en 2011

El ex auxiliar de Bielsa especuló con las posibilidades por las que rechazó a Guadalajara y detalló que tal vez hubo algunos asuntos que no logró cerrar la directiva del Rebaño Sagrado.

Las dos veces que Marcelo Bielsa se negó a dirigir en México https://t.co/ClrGVVk5xu — Gary A. Morales (@MoralesGary) May 5, 2020

“Quizá en el medio de la negociación hubo cosas que no le terminaron de cerrar y con él no hay grises. Cuando tienes una espalda como la que tiene Marcelo y otros grandes entrenadores hay cosas que no las aceptas o no las negocias”, comentó Claudio Vivas.

El método que inventó Marcelo Bielsa, que luego copiaron Pachuca y Chivas. 👀⚽https://t.co/ybiJuB8m3S — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 5, 2020

Marcelo Bielsa dirigió en la Liga Mx entre 1992 y 1996. A su llegada a México, el ‘Loco’ estuvo al frente de Atlas (1992-1994) y posteriormente tomó las riendas de América (1995-1996).

Síguenos en Twitter @ElDictamen