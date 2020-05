Marcelo Barovero descarta a Argentina como su posible destino. Marcelo Barovero terminó su contrato con Monterrey y está en la búsqueda de un nuevo equipo en el que pueda jugar. Sin embargo, el guardameta tiene dos cosas muy claras: no se retirará y no está dispuesto a regresar en este momento a Argentina, debido a que no se conoce la fecha en la que arrancaría el próximo torneo.

#Video ¿Regresa a la Argentina? Marcelo Barovero habló sobre su futuro luego de conocerse que no seguirá en Monterrey. https://t.co/1miG27vmM3 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2020

“Estoy ilusionado con la esperanza de que salga algo bueno. Preferiría que esté todo solucionado, pero estoy tranquilo. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del futbol. Por una cuestión deportiva no puedo esperar eso”, expresó el integrante de los Rayados en entrevista con ‘Radio Del Plata’.

🗣️ Marcelo Barovero, que quedará libre en las próximas semanas (no renovó con Monterrey), dialogó con el programa radial River Monumental sobre su futuro. pic.twitter.com/YVr1RSGMQd — Universo River (@uriverok) May 30, 2020

El otrora portero de River Plate mostró su deseo de jugar en otro país y detalló que cualquier oferta que tenga la consultará con su familia. “Quisiera jugar en otro país. Obvio que las ofertas que surjan las decido con mi familia. Buscamos lo mejor para nuestros hijos también”, añadió Barovero.

El ‘Trapito’ habría recibido una oferta para retornar al balompié argentino por parte de Huracán, empero, la rechazó. De acuerdo a reportes, Barovero buscaría continuar en la Liga Mx o intentar fichar con algún conjunto de la Major League Soccer (MLS).

Marcelo Barovero no renovó su contrato con Rayados de Monterrey. El arquero tendría ofertas de clubes mexicanos y de la MLS. pic.twitter.com/iWlZaOyNLN — Mundo Liga MX (@MundoLigaMX) May 25, 2020

Marcelo Barovero llegó a México en el Apertura 2016 con Necaxa. Tras dos años con los Rayos, el argentino fue transferido a Monterrey, en donde jugó desde el Apertura 2018. Durante su etapa con los Rayados, el cancerbero logró levantar el título de la Liga Mx (Apertura 2019), de la Liga de Campeones de la Concacaf (2019) y disputó el Mundial de Clubes (2019).

