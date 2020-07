Marc Márquez fue operado pero correrá el fin de semana.

El piloto de Repsol Honda RC 213 V ha superado el examen médico al que se le ha sometido en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Que se disputará este fin de semana en ese trazado.

Márquez, operado el martes de una fractura en el tercio medio del húmero del brazo derecho. Se desplazó esta mañana a Jerez de la Frontera y poco tiempo después pasó el examen médico que le ha declarado en condiciones de disputar la segunda carrera de la temporada.

En esa misma intervención quirúrgica se pudo constatar que el nervio radial no había sufrido ningún daño, que era la gran preocupación tanto del piloto como de los médicos que lo atendieron desde el primero momento y que podía ser la causa fundamental de un retraso en la rehabilitación de las lesiones sufridas.

Poco a poco Marc Márquez se fue animando y de las primeras versiones de una posible reaparición en el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno el 9 de agosto. Se pasó a la posibilidad, ahora confirmada, de regresar de inmediato a Jerez para disputar el Gran Premio de Andalucía.

Además de Márquez tuvo que pasar el control médico el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V). Y tras el piloto de Repsol Honda, fue el español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Finalmente. “A veces las cosas no salen como esperabas, pero lo más importante es volver a levantarte y seguir adelante. ¡Espero que hayas disfrutado el regreso! Ahora tendré una operación para reparar la fractura de mi húmero derecho. Les prometo a todos que volveré lo antes posible e incluso más fuerte”.

— Marc Márquez (@marcmarquez93) July 19, 2020