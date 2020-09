Marc Crosas y Negro Santos calientan las redes a tuitazos. Antonio Carlos Santos ha protagonizado un sinfín de pelear virtuales en las redes sociales y no cansado de siempre desatar la polémica en Twitter, el exfutbolista de América y Tiburones Rojos encontró un nuevo objetivo para descargar sus picantes comentarios. El día de ayer, el Negro se lío a mensajes con Marc Crosas, exjugador de Cruz Azul y ahora analista de Televisa.

Una buena y una mala. Messi se queda, pero lo hace confirmando que hace tiempo no hay proyecto y que el presidente lo ha engañado. Nada nuevo. — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) September 4, 2020

El pleito comenzó después de que Crosas diera a conocer su postura sobre la estadía de Lionel Messi en Barcelona. El otrora mediocampista español retomó el supuesto engaño de Josep María Bartomeu a la Pulga y aquí fue cuando Santos metió su cuchara.

Así como tú engañaste a los de Tampico de Santos de Torreón a los de Cruz Azul 👏👏👏👏👏😂😂😂😂 https://t.co/SEjk2gINWx — Carlos Santos (@negrosantos13) September 4, 2020

El brasileño recordó que Crosas “engañó” a algunos clubes en los que jugó en México, pero no especificó algún problema en particular. “Así como tú engañaste a los de Tampico de Santos de Torreón a los de Cruz Azul”, escribió Antonio Carlos y acompañó su picante publicación con algunos emojis irónicos.

La respuesta del barbón Crosas no se hizo esperar. El comentarista de Televisa criticó la pobre ortografía y sintaxis en el mensaje de Santos y lo mandó a tomar clases de primaria por televisión. Eso sí, Marc recordó que el sudamericano fue uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga Mx.

Tú no, tú eras un crack. De los mejores extranjeros que llegaron a México. Por cierto, ya empezaron las clases gratuitas de primaria y ortografía por TV abierta. Inviértele tantito tiempo, haznos ese favor a todos. https://t.co/IKNxcKmKDj — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) September 4, 2020

Yo me como las comas y tú que comes??? 😂😂😂tu que estudiaste en Harvard mira de qué te sirvió ?,,,nada más viniste a dar lástima en la 1ra A, apoco en España no te alcanzaron los euros y te viniste a comer las comas 🤭de los mexicanos,,,@marccrosas ,,,,,,😂😃😃😃 https://t.co/zGDN5RoOBH — Carlos Santos (@negrosantos13) September 4, 2020

Sin embargo, el Negro tuvo la última palabra y reventó la carrera de Crosas en el balompié mexicano. “Yo me como las comas y tú que comes??? tu que estudiaste en Harvard mira de qué te sirvió ?,,,nada más viniste a dar lástima en la 1ra A, apoco en España no te alcanzaron los euros y te viniste a comer las comas de los mexicanos”, reviró.

