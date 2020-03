Maradona fue el mejor cinco años y Messi lleva 15

“Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador retira a Ronnie para poner a Van Nistelrooy, pero él lo detiene y dice ‘no, me sacarás en 15 minutos si no he marcado dos goles”.

Finamente Cassano fue categórico. “Minuto 15: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Dije que si hay un Dios del fútbol, ​​es Ronaldo. Luego descubrí que Messi está por encima de él”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.