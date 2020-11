Maradona es un Dios en Napoli: Chucky Lozano.

En primer lugar el mexicano está agradecido con Gattuso y comprometido con el trabajo diario en Italia.

Hirving Lozano destacó la importancia de Maradona en Napoli, lo mucho que lo quiere la gente y el golpe que fue para el club su pérdida. Además destacó la confianza que le ha dado Gennaro Gattuso durante la temporada en donde ha sido titular indiscutible.

En entrevista postpartido con TUDN, el Chuky habló tras la muerte de Diego Armando Maradona y cómo impactó en el país, la ciudad y al interior del club.

Por lo tanto, “la verdad que es lamentable que haya fallecido, va a quedar en la memoria de todos y más de los futbolistas. Marcó una historia impresionante, más aquí, aquí es un Dios para toda la gente”, arrancó Lozano.

En consecuencia “es un poco triste la situación aquí en Napoli, hay que sobreponerse. (Cuando nos enteramos fue) difícil, íbamos entrando a concentrar y recibimos la noticia, fue un poco difícil. Todos lo hemos visto, es un ídolo y para mí era un gran jugador. No me tocó conocerlo, pero sí lo pude ver”, aseguró.

Además sobre el cambio radical que ha experimentado en cuanto a minutos de juego respecto a la temporada pasada, Lozano se dijo agradecido con Rino y comprometido con el trabajo diario.

Mientras que “siempre me siento contento jugando, es lo que más me gusta y gracias a Dios me dan ya la oportunidad de jugar que es algo importante y trato de aprovechar siempre la oportunidad.

Finalmente “desde antes, ya empezando el torneo el profe me da la oportunidad de jugar, paso a paso, esto apenas va comenzando y hay que seguir trabajando y mejorando. Para un futbolista la confianza es todo, para sentirse bien, para demostrar el jugador que es”.

Este triunfo es para ti, Diego. 🔟 💙 pic.twitter.com/dMQK1aqPmU — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 26, 2020

