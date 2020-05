“Maradona era más conocido que el Papa”: Nery Pumpido. Diego Armando Maradona dejó una huella en la historia del futbol argentino y mundial. Su legado lo elevó a un nivel más allá de leyenda del deporte y es considerado por algunos un ‘dios’. Pese al culto que hay hacia su personalidad, un ex jugador de la selección Albiceleste no creer que sea una deidad, pero sí aseguró que era más “conocido” que el Papa.

Maradona dentro de un plantel y detrás de la figura 😍😯https://t.co/OUpXHqhcBQ — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) May 8, 2020

Nery Pumpido habló acerca de la fama que posee el ‘10’ y mencionó que difícilmente podía salir a la calle sin que fuera abordado por un gran número de aficionados. Por lo que considera que era más conocido que el vicario de Cristo en la Tierra.

Pumpido aseguró que Maradona "era más conocido que el Papa" 🗣👇https://t.co/yGJLbvzmuu — Futbol Picante (@futpicante) May 8, 2020

“Muchas veces él no podía salir a la calle porque la gente lo seguía por todos lados, ese dicho de que Maradona era más conocido que el Papa era sin lugar a dudas, uno lo vivió y lo experimentó, no podía salir a la calle porque eran mil o dos mil personas que lo seguían”, declaró en entrevista con ESPN.

“Maradona era más conocido que el Papa”: Nery Pumpido; recuerda su relación con Diego

La relación de Pumpido y Maradona fue cercana y así lo aseguró el ex portero campeón del mundo en México 86, quien recordó que acompañó a Diego durante sus recaídas en las adicciones a las drogas.

"Jugamos 7 mundiales con el mejor del mundo, 4 con Maradona y 3 con Messi, y sólo ganamos uno", Nery Pumpido y la frase del día. pic.twitter.com/ibhUHQMmOl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2017

“Conmigo siempre ha estado, he estado muchas veces ayudándolo cuando recaía, lo he acompañado hasta en algún internamiento, tengo una relación muy estrecha, muy cerca con Diego, ahora hace mucho que no hablo con él, pero siempre he estado cerca de Diego. Compartí el cumpleaños de mis hijos, el cumpleaños de sus hijas, tipo familiar, normal como hace cualquier persona”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen