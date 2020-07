Manuel Neuer es grabado en pleno canto racista en Croacia. Manuel Neuer se encuentra en el ojo del huracán tras participar en la entonación de un canto creado por un grupo fascista. El guardameta de Bayern Múnich fue grabado durante sus vacaciones en Croacia, mientras tarareaba la letra de una canción de la agrupación ‘Thompson’, conocidos por sus letras de ‘ultraderecha’ y con tintes de racismo y xenofobia.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020