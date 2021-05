Manuel López Mondragón anuncia su retiro.

Fueron 20 años de carrera del futbolista veracruzano quien se dijo agradecido.

Manuel López Mondragón colgó del botínes de manera oficial y el anuncio lo hizo en conferencia de prensa.

Fue acompañado por sus madres, su hermana, su hijo Diego, Mario Vera empresario e impulsor del deporte, así como amigos. Agradeció a todos en general en donde hizo un recuento de su carrera. Agradeció a Melisa su esposa y su segundo hizo Santiago.

Su carrera en juveniles la empezó como delantero en la Liga Municipal, en donde metió muchos goles, hasta que dio el salto para ser dirigido por Alejandro Rergis y Carlos Carús, quienes le dieron esa oportunidad de llegar como profesional en el equipo filial de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Así como tiene muy presente al “Negro” y al “Mono, tiene gratos recuerdos de amigos en la cancha, en el vestidor, y obvio de los técnicos ya en Primera División. Habló de Hugo Fernández, a quien por cierto se lo comunicaron en plena conferencia de prensa.

No tuvo empacho en mencionar que el peor técnico, hablando de la persona, que le tocó, fue Sergio Orduña, quien lo echó, literalmente, del equipo Venados de Mérida, pues lo corrió del equipo cuando estaba lesionado. Cuando en la temporada anterior fue un jugador importante.

Pero en general disfrutó al 100 por ciento lo que vivió en el futbol. Con los Tiburones Rojos de Veracruz pues es el equipo al que siempre le fue como aficionado. Jugó en todas las divisiones, además en Segunda, Primera A, hasta Primera División.

En el año 2001 fue campeón con los escualos dirigido por Pablo Centrone quien le dio la oportunidad de jugar en Primera A jugar con Paco Uribe, González China, Casartelli, Diego Melillo, Raúl Gordillo, Gords, Vincent, Martín Calderón, Miguel Pérez, Chino Avila, paisanos con quienes le metimos identidad al proyecto y ser campeones, dijo.

Por lo tanto “me arrepiento de no haber disfrutado tanto. No me tomé una foto en el estadio, estaba tan contento que me puse a correr como loco, a regalar playeras, shorts, y en es momento si me decían que se acababa el futbol me podía ir tranquilo, había sido campeón con Veracruz y en el Pirata Fuente, una tarde que nunca voy a olividar”.

De ahí jugó en el máximo circuito, cuando Hugo Fernández lo debuta y “ahí se cristalizan muchos sueños que tenía”.

Ahí recordó vivir grandes momentos con jugadores como Martín Rodríguez, “me exigió y me hizo madurar”. Más adelante con Cuautémoc Blanco, Luis Hernández, Joel Sánchez, Isaac Terrazas, Braulio Luna, Ramiro Briseño, Casartelli, después Fernando Arce,

También el profesionalismo lo llevó a jugar en equipo como Gallos Blancos de Querétaro, Puebla, estos en Primera División, mientras que en Ascenso participó con Lobos BUAP, Correcaminos y Mérida. Y terminó con el equipo Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano.

Se le vinieron a la mente muchas cosas, partidos, jugadas, goles que anotó, autogoles que le tocó anotar también y todo lo toma como parte del futbol.

Aseguró que “no quería que llegara este día”, pero siempre supo que después de 20 años de carrera profesional. Pero “yo solo soñaba jugar en el Pirata Fuente y ponerme la del Tiburón”. Fue un aficionado que jugó en el equipo de sus amores.

Manuel López Mondragón anuncia su retiro.

Manuel Ernesto López Mondragón tuvo una oferta más para seguir jugador, ahora en la Liga UPSL, con el equipo Club Deportivo Orizaba que dirige Lucas Ayala. A quien le agradeció, pero decidió colgar los botínes.

Finalmente seguirá capacitándose y así seguir ligado al deporte.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen