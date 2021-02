Manuel Lapuente niega que Gignac sea el mejor extranjero de la historia. La gran actuación que ha tenido André-Pierre Gignac en el Mundial de Clubes reavivó los debates en torno a si es el mejor jugador extranjero que ha llegado a la Liga Mx. En medio de estas discusiones, Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano, dejó en claro su postura y señaló que el delantero de Tigres no es el mejor futbolista foráneo que haya jugado en nuestro país.

“Es muy difícil decir quién es el mejor jugador extranjero que ha venido a México, ha habido grandes jugadores foráneos en México y que han venido a jugar y a marcar diferencia, no me puedes decir que Gignac es el mejor extranjero que ha venido a México, creo que han venido muchos y mejores que él sin duda alguna y sobre todo en la posición de centro delantero”, declaró Lapuente en entrevista con ESPN.

El exdirector técnico de América culpó a los periodistas por generar la polémica en torno al lugar que ocupa el goleador de los Felinos en la Liga Mx. Además, indicó que calificarlo del “mejor” de la historia es una muestra de la “memoria muy corta” que tienen aficionados y comentaristas.

Manuel Lapuente niega que Gignac sea el mejor extranjero de la historia de la Liga Mx

“Hay que recordar que la posición del centro delantero se alimenta del trabajo de los otros jugadores, yo no estoy de acuerdo en que Gignac sea el mejor, eso se ha generado mucho más por el periodismo que por otra cosa, decir que Gignac es el mejor será evidenciar que tenemos una memoria muy corta”, añadió Manolo.

Por último, Manuel Lapuente se rehusó a calificar a Ricardo Ferretti como uno de los “históricos” directores técnicos del balompié nacional, sin embargo, reconoció sus logros y trayectoria.

“A mí no me gusta esa palabra de histórico, nadie es histórico, sin embargo es una realidad que Tuca ha hecho una excelente labor y es uno de los grandes técnicos que ha habido en México sin duda alguna y lo digo por los resultados, por el trabajo, por la forma de trabajar, es un hombre de trabajo, de experiencia y de conocimientos profundos de futbol, por supuesto que yo lo considero como uno de los grandes técnicos de este país, pero eso de histórico la verdad es que todavía no entiendo esa palabrita ni se la pongo a nadie”, concluyó.

