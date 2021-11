Manuel Barbachano remonta en la Copa Valle de México.

Manuel Barbachano remontó en el ‘moving day’ y lidera la categoría 18 años y menores varonil, en la que buscará ganar la III Copa Valle de México. Mientras que, Alexa Saldaña, se mantuvo en la cima de la rama femenil.

Así, este lunes se definirán los nuevos campeones de la tercera etapa del MexGolf Junior Tour 2021/22, organizado por el Comité Nacional Infantil Juvenil, de la Federación Mexicana de Golf.

“Yo vine a tratar de ganar el ranking nacional, ser el mejor de mi país y esa es mi meta”, dijo Barbachano, del Yucatán Country Club, y compartió cuáles fueron los principales retos que tuvo que superar, para pasar del sitio T 5 al número uno, en el Club de Golf Vallescondido.

“Lo que más me cuesta es leer los greenes, y la altura, porque no estoy acostumbrado, me canso más rápido, la bola vuela más. Hay muchas condiciones diferentes a donde yo juego. Eso es muy retador y lo tienes que jugar muy, muy inteligente; no puedes ser muy agresivo, que es parte de mi juego”, explicó.

Por otra parte, en la categoría de 15 años y menores, Arantza Zepeda también remontó y se adueñó el primer lugar provisional. La jugadora de Bosque Real Country Club habló sobre la estrategia que llevó a cabo para lograr descifrar el campo de Chiluca Country Club, donde jugó.

“Lo que hice para mejorar mi ronda fue un buen análisis de mis errores y toma de decisiones en algunos hoyos; decidí cambiar mi estrategia. Mis expectativas para la ronda final son seguir jugando inteligentemente, seguir mi estrategia de campo y disfrutar mi juego para mantenerme y sacar un buen resultado”, afirmó.

Los golfistas infantiles también sueñan con llegar al golf colegial.

Así como los actuales líderes de la III Copa Valle de México, patrocinada por UNIFIN, Conade, TaylorMade, Adidas y Avis, ya firmaron con universidades estadounidenses, los golfistas infantiles quieren seguir sus pasos y llegar al ‘collage’.

Isabella Aguirre, del Club de Golf Santa Anita, dijo que, aunque aún no tiene pensado a qué universidad le gustaría ir, sí quiere competir en el golf colegial de EUA. Ese es un plan a largo plazo, pero, en lo inmediato desea coronarse en este torneo.

“Mañana quiero mejorar el putt, para ganar en este campo que me gustó por ser retador”, dijo Isabella. Quien buscará mantenerse en el primer lugar de la categoría 10 – 11 años, que se está jugando en el Club de Golf La Hacienda.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, y con el apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”. Podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales.

El 14th Annual FCG National Championship, el Hilton Head Junior Open (Hurricaine Junior Golf Tour), el AJGA Thunderbird Junior All Star. El AJGA Simplify Boys Championship at Carlton Woods, el Mariah Stackhouse Girls Invitational y el Junior Orange Bowl Golf Championship.

