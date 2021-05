Manolín Gutiérrez regresa a Nascar Peak México series.

Una nueva temporada de NASCAR PEAK México Series está por iniciar y las sorpresas no se han hecho esperar. Tal es el caso del regreso a las pistas de “Manolín” Gutiérrez, quien vuelve a disputar el campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica con el HO Speed Racing este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tras su ausencia del automovilismo en el 2020, los días 22 y 23 de mayo marcarán el regreso de “Manolín” Gutiérrez. Haciéndolo con el auto #68 Grupo GUME, esta ocasión llegando a uno de los equipos más importantes del circuito mexicano. El HO Speed Racing, teniendo como primer objetivo el óvalo chiapaneco de 1.2 kilómetros.

El de Tamaulipas está listo para un nuevo reto en su carrera, preparándose en cada aspecto para ello. Incluyendo una práctica junto a todo el equipo que le permitió conocer su auto 2021 que lucirá nuevos colores y diseño con respecto a su última participación durante la final de la temporada 2019.

Ya con semáforo verde, el estado de Chiapas ha aprobado la presencia de público en las tribunas, con distintos filtros sanitarios dictados por las autoridades.

Lo que se convierte en un motivante extra para “Manolín” Gutiérrez y todos los pilotos que se darán cita en para este arranque.

Manolín Gutiérrez auto #68:

“Es una nueva etapa para mí, vengo de un año sin actividad en NASCAR y ahora me toca hacerlo junto a un equipo como el HO Speed Racing. Algo que sin duda me motiva, me tiene ansioso por estar nuevamente compitiendo en la pista. Aunque ya tuve la oportunidad de entrenar y me sentí muy bien”.

“Vengo con diseño y color de auto totalmente distinto, espero le guste mucho a la gente de Chiapas que tenga la oportunidad de asistir. Eso

nos pone contentos a todos, una buena señal es que ya se pueda asistir a estos eventos y siendo mi primera competencia desde el 2019. Me hace brindarme más del 100%”.

Manolín Gutiérrez regresa a Nascar Peak México series.

Todo listo para que el 22 y 23 de mayo se dé el regreso de “Manolín” Gutiérrez a las pistas durante la fecha inaugural de la temporada 2021 de NASCAR PEAK México Series en el Súper Óvalo Chiapas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.