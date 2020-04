‘Manny’ recuerda con tristeza la desafiliación de los Tiburones Rojos. En diciembre de 2019, la Federación Mexicana de Fútbol decidió desafiliar a los Tiburones Rojos, dejando huérfano de deporte profesional a Veracruz.

La decisión no solamente caló hondo en los miles de aficionados a los Tiburones, también a algunos ex jugadores. Tal es el caso de Emmanuel García, ex lateral izquierda del conjunto escualo.

En entrevista con un medio local, el ‘Manny’ externó su sentir sobre la desafiliación de los Tiburones. García compartió que tomó la noticia con mucha tristeza.

“La verdad fue algo que me llenó de tristeza. El saber que el club me dio la oportunidad de jugar en Primera División y en donde conseguí cosas importantes. Es un sentimiento que lo tengo muy adentro”, compartió ‘Manny’ García quien se mostró dolido por el hueco que dejó la desafiliación en el corazón de los fanáticos al Tiburón.

“Triste por la gente que es muy futbolera. Por cosas que no son de la cancha lo desafilien. En lo personal me pone muy sentimental con eso. No sé cómo se llegó a tanto. Me llena mucho de sentimiento, porque fue el equipo me dio la oportunidad de jugar en Primera División”, abundó el defensor.

Tras su paso con Jaguares de Zamora en la Segunda División, ‘Manny’ emigró a los Reboceros de la Piedad. Con el cuadro consiguió el ascenso a la División de Plata para luego llegar al máximo circuito.

En 2013 se mudó, junto con la franquicia de Reboceros a Veracruz. En cinco torneos se convirtió en uno de los favoritos de la afición. Sin embargo, para el Clausura 2016 fue vendido a los Tuzos del Pachuca.

Durante su etapa como jugador bajo la administración de Fidel Kuri, ‘Manny’ asegura que el empresario veracruzano no le quedó a deber.

“La verdad que no. Yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que me brindaron desde el Ascenso. A mí no me tocó ningún problema. Desde que estuve en La Piedad y en Veracruz nunca se me debió nada. Se me hizo muy raro escuchar ese tipo de temas. La verdad el tiempo que estuve en Veracruz, siempre tuve mi sueldo al cien por ciento”, compartió ‘Manny’ en entrevista con XEU Deportes.

