Manny Pacquiao se realiza prueba de coronavirus . El histórico boxeador filipino, Manny Pacquiao, se sometió a una prueba de COVID-19 a recomendación de los expertos. El pugilista, y ahora político en su país, convivió hace algunos días con un senador que fue diagnosticado con esta enfermedad, por lo que el todavía deportista tomó algunas precauciones.

Manny Pacquiao, a man larger than life, a fighter inside and outside the ring. God bless our fighting pride! 👊 pic.twitter.com/mp5dSO35Sb — sid (@Isidto_Joshua) March 25, 2020

Pacquiao informó que el resultado arrojado por el test fue negativo y explicó que el pasado 4 de marzo sostuvo una reunión con Aquilino Pimentel, quien hace unos días anunció que posee esta mortal enfermedad. Ante esto, Pacquiao y su familia recibieron algunas indicaciones de médicos, entre ellas aislarse y someterse a una prueba.

LOOK: Barangay Dasmariñas in Makati tells Senator Manny Pacquiao and whole household to stay home and do self quarantine after viral photo showed him partying with Senator Koko Pimentel. “No one including any of your household can come out.” | @eyesgonzales pic.twitter.com/BBWP2c4RUP — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 27, 2020

‘Pacman’ ha estado activo en los últimos días y ha donado algunos enseres a las autoridades sanitarias de Filipinas para combatir la pandemia de coronavirus. El boxeador entregó miles de cubrebocas y pruebas de procedencia coreana, las cuales aún no son certificadas por el gobierno filipino, así como cinco unidades para trasladar a personal médico.

“Este kit de prueba no ha sido aprobado aquí porque nadie lo había aplicado, pero se usa en Corea y está aprobado. Para despejar cualquier duda, voy a hacerme una prueba con la prueba certificada por el departamento de salud”, declaró Pacquiao al realizar la entrega de sus donativos en compañía del empresario Jack Ma.

The 57,600 test kits donated by the @foundation_ma

have landed in Manila! We're in this fight together! Join us!https://t.co/g6uWrePiOz pic.twitter.com/KzpfD0He4q — Manny Pacquiao Foundation (@MPac_Foundation) March 27, 2020

Hasta el día de ayer, Filipinas había reportado la muerte de 38 personas a causa del COVID-19, entre ellos, nueve médicos que perdieron la vida a causa de este virus. Hasta el martes, menos de dos mil personas habían sido sometidas a pruebas de detección de esta enfermedad.

LOOK: Sen. Manny Pacquiao turns over P400-M worth of COVID-19 test kits (equivalent to 57,000 units) donated by his Chinese billionaire friend Jack Ma to San Lazaro Hospital infectious disease head scientist Dr. Rongene Solante and representatives from PGH | @PaoloSRomero pic.twitter.com/zqKvETUhBK — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 27, 2020

