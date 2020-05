Manny Pacquiao lanza golpe a Floyd Mayweather. Manny Pacquiao lanzó un duro golpe verbal a Floyd Mayweather y señaló que el estadunidense está “envidioso” de su carrera, debido a que continúa en activo, a diferencia de ‘Money’, quien colgó los guantes hace tres años.

Manny Pacquiao llamó envidioso a Floyd Mayweather https://t.co/CjCgDrFZ1G — ConexionDXtra (@cdxtra) May 29, 2020

“Sólo tiene envidia porque ya se retiró. Yo todavía estoy activo y tengo un título mundial”, expresó el filipino en una entrevista con el periódico ‘Manila Times’. Pacman aseguró que no piensa aún en su retiro de los rings e indicó que se encuentra en buena forma física.

Manny Pacquiao ha revelado que sigue entrenando para no perder la forma, pero que ahora mismo su prioridad no es el boxeo https://t.co/vg8rDsZbv6 — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) May 29, 2020

“Sí, estoy bien. Aún no hay planes; No hay problema. En realidad, acabo de terminar de golpear el saco de boxeo. ¿Jubilarme? No está en mis planes. Tampoco pensar en mi próxima pelea. Estoy preocupado ante todo por nuestros compatriotas y sobre cómo resolver los problemas de esta pandemia. Dios es bueno todo el tiempo”, añadió el boxeador.

Manny Pacquiao lanza golpe a Floyd Mayweather y lo llamó “envidioso”

Floyd Mayweather criticó hace algunos días que Manny Pacquiao continúe en activo a su edad y lamentó que los boxeadores jóvenes quieran enfrentarse al filipino, en lugar de combatir con pugilistas de su edad.

Manny Pacquiao asegura que Mayweather le tiene envidiahttps://t.co/4H4UlYKJe0 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) May 26, 2020

“Es triste que escuches a los muchachos decir: ‘Quiero pelear contra Manny Pacquiao’. ¡Pero si tiene 41 años ahora! ¡No lo persigas! Los chicos jóvenes deberían perseguirse entre sí y que dejen de perseguir a este viejo. Si se presenta la oportunidad, sal y haz lo que tienes que hacer”, expresó Mayweather.

👊👊AAA Put…zos o que? Mayweather llama VIEJO a Pacquiao. Es triste que escuches a los muchachos decir: 'Quiero pelear contra Manny Pacquiao'.¡Pero si tiene 41 años ahora! ¡No lo persigas! Los chicos jóvenes deberían perseguirse entre sí y que dejen de perseguir a este viejo. pic.twitter.com/T0KNFNla7J — Tiempo Deportivo MX (@Tiempo_DepoMX) May 26, 2020

Ambos peleadores se enfrentaron en 2017, en el MGM Grand Arena, en Las Vegas, Nevada, con resultado favorable para ‘Money’, quien ganó por decisión unánime la pelea a Pacman.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.